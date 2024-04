Gegen wen würde der BVB im Halbfinale der Champions League spielen? Gegner und Auslosung für Borussia Dortmund in der nächsten Runde

Der BVB kämpft am Dienstagabend gegen Atlético um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Welcher Gegner würde dort warten?

Das Hinspiel in Spanien hat Borussia Dortmund zwar 1:2 verloren - das Halbfinale der Champions League ist für den BVB aber weiterhin in Reichweite. Gelingt den Team von Trainer Edin Terzic im Rückspiel gegen Atlético Madrid am Dienstag die Wende?

Der Signal-Iduna-Park könnte dabei jedenfalls zum Faustpfand werden. Die Unterstützung von den Rängen wird möglicherweise zu einem der Schlüssel für das Weiterkommen.

Steht eigentlich schon fest, gegen wen der BVB im Halbfinale antreten würde, wenn man sich gegen Atlético heute noch durchsetzt? Ja, der potenzielle Gegner ist schon klar ...