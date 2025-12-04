Emanuel Emegha, Stürmer und Kapitän des französischen Erstligisten Racing Strasbourg, muss den nächsten Tiefpunkt in dieser Saison verkraften. Der Tabellenachte der Ligue 1 verkündete eine drastische Maßnahme.
"Gegen festgelegte Werte und Erwartungen verstoßen": Neuzugang des FC Chelsea wird suspendiert
Strasbourg hat den 22-Jährigen für das bevorstehende Spiel gegen den FC Toulouse suspendiert. In der Pressemitteilung dazu heißt es: "Der RC Strasbourg Alsace hat beschlossen, Emanuel Emegha für das nächste Ligue-1-Spiel am Samstag in Toulouse zu suspendieren. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Spieler kürzlich gegen die in den Vereinsregeln festgelegten Werte und Erwartungen verstoßen hat."
Weiter teilten die Elsässer mit: "Le Racing bekräftigt sein Bekenntnis zu seinen Grundprinzipien der Vorbildlichkeit und des Respekts gegenüber der Gemeinschaft. Emanuel bleibt ein wichtiges Mitglied der Mannschaft, das auf dem Platz immer alles gegeben hat. Nach diesem Spiel wird er wieder in den Kader aufgenommen. Es werden keine weiteren Kommentare abgegeben."
Was genau sich Emegha geleistet hat, um suspendiert zu werden, ist nicht bekannt. In der jüngsten Länderspielpause hatte er für Verwunderung gesorgt, als er über Strasbourg und seinen Wechsel dorthin verkündete: "Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, wo das liegt. Ich dachte, es ist in Deutschland. Ich denke, aber jetzt kennt jeder Strasbourg."
Emegha akzeptierte die Strafe seines Vereins mit einem Statement bei Social Media und verkündete, er werde am Samstag "zu 200 Prozent" ein Strasbourg-Fan sein. Außerdem betonte er: "Ich bin 22 Jahre alt, mache Fehler und habe noch eine Menge zu lernen. Aus dieser Sache werde ich lernen. (...) Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden verletzen wollte."
- AFP
Emegha nicht zum ersten Mal im Mittelpunkt
Emegha, dem im Sommer nach dem Wechsel von Habib Diarra zu Sunderland die Kapitänsbinde überreicht wurde und der kürzlich auch sein Debüt für die Nationalelf der Niederlande gab, steht nicht zum ersten Mal in dieser Saison im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.
Wie Anfang September bekannt wurde, wechselt er im Sommer 2026 zum FC Chelsea. Angeblich hat Chelsea sogar die Möglichkeit, Emegha bereits im Januar nach England zu beordern. Die Londoner befinden sich ebenso wie Strasbourg im Besitz des Konsortiums BlueCo unter Leitung von Unternehmer Todd Boehly. Transfers zwischen beiden Klubs sorgen seit geraumer Zeit für Aufsehen und werden vor allem von vielen Racing-Fans kritisch beäugt.
Emeghas Transfer bildet da keine Ausnahme und die Gruppierung Ultra Boys machte ihrem Ärger am Rande eines 1:0-Erfolgs gegen Le Havre Luft. Auf einem Banner in der Fankurve hieß es: "Emegha, Marionette von BlueCo. Wenn Du dein Trikot gewechselt hast, gib deine Kapitänsbinde ab". Außerdem wurde der Angreifer ausgebuht, als er seinen Award für den besten Ligue-1-Spieler des Monats August in Empfang nahm.
Emegha spielt in Bälde für Chelsea
Strasbourgs Trainer Liam Rosenior kritisierte das Verhalten anschließend deutlich. Auf den offiziellen Kanälen des Klubs sagte er: "Emanuel Emegha war am Boden zerstört und ich war es auch. Ich bin sehr enttäuscht von dem, was ich gesehen habe. Banner, die sich gegen einen unserer besten Spieler der letzten Saison richten, sind inakzeptabel."
Emegha spielte für Sparta Rotterdam und Royal Antwerpen, ehe er 2023 für 13 Millionen Euro Ablöse von Sturm Graz nach Strasbourg wechselte. Er soll bei Chelsea ab dem Sommer 2026 einen Siebenjahresvertrag erhalten.
Nach der Verkündung des Transfers posierte Emegha bereits mit einem Trikot seines neuen Vereins und sagte: "Ich hätte diesen Sommer bei Vereinen unterschreiben können, die an der Champions League teilnehmen, aber das Gesamtprojekt von Straßburg und Chelsea hat mich überzeugt. Jetzt möchte ich Racing nach Europa führen."
Emegha erzielte in 71 Spielen für die Elsässer 30 Tore und lieferte sieben Assists. Er hatte mit seinen überzeugenden Vorstellungen in der vergangenen Spielzeit großen Anteil am Erreichen des siebten Platzes in der Ligue 1 und der damit verbundenen Teilnahme an den Playoffs zur UEFA Conference League.
Dort schnürte er im entscheidenden Rückspiel gegen Bröndby Kopenhagen (3:2) einen Doppelpack und sicherte damit die Teilnahme an der Gruppenphase.
Emeghas Leistungsdaten für Strasbourg
- Pflichtspiele: 71
- Tore: 30
- Vorlagen: 7
- Gelbe Karten: 13