"Gegen festgelegte Werte und Erwartungen verstoßen": Neuzugang des FC Chelsea wird suspendiert

Strasbourg hat den 22-Jährigen für das bevorstehende Spiel gegen den FC Toulouse suspendiert. In der Pressemitteilung dazu heißt es: "Der RC Strasbourg Alsace hat beschlossen, Emanuel Emegha für das nächste Ligue-1-Spiel am Samstag in Toulouse zu suspendieren. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Spieler kürzlich gegen die in den Vereinsregeln festgelegten Werte und Erwartungen verstoßen hat."

Weiter teilten die Elsässer mit: "Le Racing bekräftigt sein Bekenntnis zu seinen Grundprinzipien der Vorbildlichkeit und des Respekts gegenüber der Gemeinschaft. Emanuel bleibt ein wichtiges Mitglied der Mannschaft, das auf dem Platz immer alles gegeben hat. Nach diesem Spiel wird er wieder in den Kader aufgenommen. Es werden keine weiteren Kommentare abgegeben."

Was genau sich Emegha geleistet hat, um suspendiert zu werden, ist nicht bekannt. In der jüngsten Länderspielpause hatte er für Verwunderung gesorgt, als er über Strasbourg und seinen Wechsel dorthin verkündete: "Um ehrlich zu sein, ich hatte keine Ahnung, wo das liegt. Ich dachte, es ist in Deutschland. Ich denke, aber jetzt kennt jeder Strasbourg."

Emegha akzeptierte die Strafe seines Vereins mit einem Statement bei Social Media und verkündete, er werde am Samstag "zu 200 Prozent" ein Strasbourg-Fan sein. Außerdem betonte er: "Ich bin 22 Jahre alt, mache Fehler und habe noch eine Menge zu lernen. Aus dieser Sache werde ich lernen. (...) Ich möchte klarstellen, dass ich niemanden verletzen wollte."