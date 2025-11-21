"Gedrängt und gedrängt und gedrängt": Sadio Mane packt über seinen Transfer zum FC Bayern aus

Seine Wahl fiel schließlich auf den FC Bayern, der in jenem Sommer Torjäger Robert Lewandowski nach Barcelona verkaufte und energisch um die Dienste Manes warb: "Sie haben immer wieder Druck gemacht. Gedrängt und gedrängt und gedrängt. Also sagte ich: 'Okay, versuchen wir es dort.' Im Leben ist es immer so: Wenn du woanders hingehst, lernst du etwas Neues."

Die hohen Erwartungen in München erfüllte Mane allerdings nicht. In 38 Einsätzen für die Roten erzielte er zwölf Tore, dazu lieferte der Linksaußen noch sechs Vorlagen. Kein schlechte Ausbeute, aber eben auch nicht so herausragend, wie man es sich an der Säbener Straße von ihm erhofft hatte. Nach nur einem Jahr und dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft wechselte Mane erneut – und heuerte für ein horrendes Jahresgehalt, das angeblich bei 40 Millionen Euro pro Jahr liegt, in der Saudi Pro League bei Al-Nassr an. Die Bayern kassierten immerhin noch 30 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer.

"Ich glaube, ohne den Wechsel zu Bayern München wäre ich vielleicht gar nicht hier", so Mane: "Mein Berater rief mich an und sagte: 'Hör zu, wir haben Angebote aus Saudi-Arabien und aus Europa.' Ich habe mich dann mit meinem Berater, meinem Agenten und meiner Familie zusammengesetzt. Als die Saudis kamen, skizzierte Al-Nassr: 'Wir wollen die größte und stärkste Liga der Welt aufbauen. Wir werden viele Spieler holen und Weltmeisterschaften ausrichten.' Und sie wollten, dass ich Teil davon bin. Da sagte ich: 'Wow, das klingt gut und interessant!'"

Mit Al-Nassr hat Mane nach der enttäuschenden und titellosen Vorsaison einen perfekten Start in die neue Spielzeit hingelegt: Angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo gewann der Klub aus Riad die ersten acht Saisonspiele in der Saudi Pro League allesamt und thront damit an der Tabellenspitze. Mane steuerte zwei Treffer und vier Vorlagen dazu bei.