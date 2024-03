João Cancelo und Pep Guardiola kamen bei Manchester City nicht gut miteinander aus. Der Portugiese erklärt nun, warum.

João Cancelo, von Manchester City an den FC Barcelona ausgeliehener Außenverteidiger, hat verraten, dass seine Probleme bei den Citizens mit Trainer Pep Guardiola daher stammten, dass es Meinungsverschiedenheiten mit dem Coach gab.

In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Man City den Portugiesen überraschend per Leihe zum FC Bayern ziehen lassen, bevor es in dieser Spielzeit für ihn zu den Katalanen ging.