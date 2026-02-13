Goal.com
Goalkeeper Gregor Kobel of Borussia Dortmund Getty Images
Alice Kopp

Fußball heute live im Free TV: Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im TV und Live Stream?

Am Freitag steht die Partie von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 auf dem Programm. Doch wo läuft Fußball heute live im Free TV?

Am Freitag eröffnet die Partie Borussia Dortmund vs. Mainz 05 den 22. Spieltag in der Bundesliga. Die Begegnung zwischen dem BVB und den Nullfünfern steigt im Signal Iduna Park. Dort erfolgt der Anstoß um 20.30 Uhr.

Sowohl Borussia Dortmund als auch Mainz 05 starteten nach der Winterpause stark ins neue Jahr. Der BVB fädelte am Samstag mit einem 2:1 in Wolfsburg den fünften Dreier in ebenso vielen Bundesliga-Auftritten ein. Die Nullfünfer ließen wiederum nur mit einem 1:2 in Köln Punkte liegen. Zuletzt gelangen ihnen ein 2:1 in Leipzig sowie ein 2:0 gegen den FC Augsburg am Samstag.

GOAL erklärt Euch hier, wo Ihr Borussia Dortmund vs. Mainz 05 im Free TV mitverfolgen könnt.

  • Stefan Posch of 1. FSV Mainz 05 controls the ball Getty Images

    Das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den 1. FSV Mainz 05 läuft live bei RTL im Free TV. Die Vorberichte beginnen dort um 19.30 Uhr – danach übernehmen Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld dank einer Kooperation mit Sky den Kommentar. Durch die Sendung führt Laura Papendick, Felix Kroos ist als Experte dabei. 

    Wenn Ihr das Spiel alternativ oder zusätzlich im STREAM verfolgen möchtet, könnt IhrRTL+nutzen. Dafür benötigt Ihr eines der kostenpflichtigen Modelle Premium oder Max, die aktuell 9,99 Euro beziehungsweise 12,99 Euro kosten.

  • Nico Schlotterbeck of Borussia Dortmund looks onGetty Images

    Bundesliga heute live: Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 bei Sky

    Zusätzlich zeigt folgerichtig auch Sky die Partie live – sowohl im TV als auch im LIVE STREAM. Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld kommentieren das Spiel, Britta Hoffmann moderiert. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Voraussetzung ist ein aktives Sky-Abonnement inklusive Sky Go. Alternativ könnt Ihr auf WOW ausweichen, das derzeit 29,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro pro Monat kostet.

  • BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05 live anschauen: Nützliche Links

