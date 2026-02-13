Fußball heute live im Free TV: Wo läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 im TV und Live Stream?

Am Freitag eröffnet die Partie Borussia Dortmund vs. Mainz 05 den 22. Spieltag in der Bundesliga. Die Begegnung zwischen dem BVB und den Nullfünfern steigt im Signal Iduna Park. Dort erfolgt der Anstoß um 20.30 Uhr.

Sowohl Borussia Dortmund als auch Mainz 05 starteten nach der Winterpause stark ins neue Jahr. Der BVB fädelte am Samstag mit einem 2:1 in Wolfsburg den fünften Dreier in ebenso vielen Bundesliga-Auftritten ein. Die Nullfünfer ließen wiederum nur mit einem 1:2 in Köln Punkte liegen. Zuletzt gelangen ihnen ein 2:1 in Leipzig sowie ein 2:0 gegen den FC Augsburg am Samstag.

GOAL erklärt Euch hier, wo Ihr Borussia Dortmund vs. Mainz 05 im Free TV mitverfolgen könnt.