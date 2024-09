Das DFB-Team startete mit einem Kantersieg in die Nations League. Nun wartet der ungeliebte Nachbar Niederlande auf Julian Nagelsmanns Elf.

Deutschland bestreitet nach der 5:0-Gala gegen Ungarn am Dienstagabend sein zweites Spiel in der UEFA Nations League. Gegner ist um 20.45 Uhr in Amsterdam Erzrivale Niederlande.

Fans, die den Klassiker des europäischen Fußballs live am Bildschirm verfolgen möchten, haben gute Karten. Niederlande gegen Deutschland wird im Free-TV ausgestrahlt. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels im Fernsehen sowie im LIVE-STREAM.