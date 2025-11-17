Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Alice Kopp

Fußball heute live: Deutschland (DFB) vs. Slowakei live im Free TV und Stream sehen

Deutschland empfängt am Montag in einem Showdown der WM Qualifikation die Slowakei. Doch wo läuft das Spiel heute live im Free TV und Stream?

In der WM Qualifikation 2025 tritt Deutschland am Montag gegen die Slowakei an. Für die DFB Auswahl und die Falken steht ein Showdown an. Nur die Tordifferenz trennt diese Auswahlen vor der Partie in Leipzig.

Die DFB Auswahl startete mit einem 0:2 in der Slowakei in die Gruppe A. Danach entschied die Elf von Julian Nagelsmann sowohl gegen Luxemburg (4:0, 2:0) als auch gegen Nordirland (3:1, 1:0) beide Duelle für sich. Die Slowakei ließ wiederum nur mit einem 0:2 bei den Briten Punkte liegen. Danach schrieb das Team von Francesco Calzona mit einem 2:0 gegen Luxemburg und einem 1:0-Heimerfolg gegen Nordirland an.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im Free TV und im Stream mitverfolgen könnt.

    Deutschland vs. Slowakei live: Wann beginnt das Spiel?

    Der Showdown in der Gruppe A zwischen Deutschland und der Slowakei findet in der Red Bull Arena statt. Und der Anpfiff in Leipzig ertönt um 20.45 Uhr.

    Deutschland vs. Slowakei im Free TV und STREAM sehen: Die Übertragung beim ZDF

    Ihr könnt das Kräftemessen zwischen der DFB Auswahl und der Slowakei im ZDF im Free TV sowie im STREAM schauen. Die Ausstrahlung startet um 20.15 Uhr mit den Vorberichten – danach fungiert Oliver Schmidt als Kommentator. Als Experten dienen Christoph Kramer und Per Mertesacker, und Jochen Breyer übernimmt die Moderation.

    • Sender: ZDF (HD)
    • Spielbeginn: 20.45 Uhr
    • Vorberichte: ab 20.15 Uhr
    • Kommentator: Oliver Schmidt
    • Moderation: Jochen Breyer
    • Experten: Christoph Kramer, Per Mertesacker

