Fußball heute live: Deutschland (DFB) vs. Slowakei live im Free TV und Stream sehen

In der WM Qualifikation 2025 tritt Deutschland am Montag gegen die Slowakei an. Für die DFB Auswahl und die Falken steht ein Showdown an. Nur die Tordifferenz trennt diese Auswahlen vor der Partie in Leipzig.

Die WM Qualifikation live auf DAZN Bei DAZN anmelden

Die DFB Auswahl startete mit einem 0:2 in der Slowakei in die Gruppe A. Danach entschied die Elf von Julian Nagelsmann sowohl gegen Luxemburg (4:0, 2:0) als auch gegen Nordirland (3:1, 1:0) beide Duelle für sich. Die Slowakei ließ wiederum nur mit einem 0:2 bei den Briten Punkte liegen. Danach schrieb das Team von Francesco Calzona mit einem 2:0 gegen Luxemburg und einem 1:0-Heimerfolg gegen Nordirland an.

GOAL erklärt Euch, wie Ihr Deutschland vs. Slowakei heute live im Free TV und im Stream mitverfolgen könnt.