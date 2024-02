"Für mich ist er ein Clown": Alejandro Garnacho ist bei Manchester United der umstrittene Erbe von Cristiano Ronaldo

Der Argentinier hat eine reelle Chance, in die riesigen Fußstapfen seines Idols zu treten - unter bestimmten Bedingungen.

"Er ist ein sehr schneller Spieler, er hat unglaubliche Fähigkeiten", schwärmte Weltmeister und Copa-América-Sieger Ángel Di María vor ein paar Tagen in der argentinischen Zeitung Olé, als er zum Potenzial seines Nationalmannschaftskameraden Alejandro Garnacho befragt wurde. "Vor ihm liegt eine sehr große Zukunft. Es hängt von ihm ab, von seinem Kopf, ob er damit umgehen kann. Es gibt Gründe dafür, dass er für Manchester United spielt."

Garnacho gab im Juni 2023 als 18-Jähriger sein Debüt in der argentinischen A-Nationalmannschaft und könnte bei der Copa América 2024 und der Weltmeisterschaft 2026 eine führende Rolle im Team einnehmen. Doch Di Marías Schwärmerei kam unter Vorbehalt: "Das Einzige, was ich nicht tun würde, ist, wie Cristiano [Ronaldo] zu jubeln", so der ehemalige Star von Real Madrid und PSG. "Ich würde das Tor schießen und es wie [Lionel] Messi bejubeln." Daran solle sich Garnacho halten.

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Interviews zeigte Garnacho was er von Di Marías Empfehlung hielt - nämlich ziemlich wenig. Er kopierten einen der berühmtesten Torjubel Ronaldos: Der portugiesische Superstar hatte sich 2017 nach seinem Tor für Real gegen Atlético Madrid im Halbfinale der Champions League mit verschränkten Armen auf die Werbebande gesetzt. Garnacho tat es CR7 am Sonntag gleich. Ein bewusstes Statement des Teenagers?

Garnacho war Uniteds überragender Spieler beim 3:0-Sieg in der Premier League gegen West Ham United, der die Hoffnungen auf einen Platz unter den Top-4 wieder aufleben ließ. Sein Potenzial ist riesig und die Ronaldo-Vergleiche sprießen nicht nur wegen seiner Torjubel.