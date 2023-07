Manchester United steht kurz vor der Verpflichtung des dänischen Stürmers Rasmus Höjlund für 85 Millionen Euro. Fünf Jahre Vertragslaufzeit.

United soll 85 MIllionen Euro Ablöse zahlen für Rasmus Höjlund

Paris Saint-Germain war auch interessiert

Stürmer soll einen Fünfjahresvertrag bei United unterschreiben

WAS IST PASSIERT: Laut Sky haben sich United und Atalanta auf einen Vertrag geeinigt, der zunächst 75 Mio. Euro plus 10 Mio. Euro an möglichen Zusatzzahlungen umfasst. Die Daily Mail berichtet, dass der 20-jährige Stürmer einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben wird.

WAS IST DER HINTERGRUND: United war den ganzen Sommer über auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Höjlund stand schon nicht mehr im Kader von Atalanta für das Freundschaftsspiel gegen Bournemouth am Samstag.

Paris Saint-Germain hatte angesichts der ungewissen Zukunft von Kylian Mbappé zuletzt ein Angebot über 50 Millionen Euro für den Youngster an Atalanta abgegeben. Dieses wurde abgelehnt und United scheint nun das Rennen zu machen.

