"Natürlich träume ich von einer Rückkehr": Einstiger Spieler des FC Bayern hat wohl genug von Saudi-Arabien

"Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa. Ich bin immer offen für neue Abenteuer", sagte Cancelo erst im November bei einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft.

Mitte September hatte er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. "Ich trainiere wieder seit zwei Wochen und fühle mich jetzt sehr fit", sagte Cancelo damals.

Für Al-Hilal verzeichnete er in 45 Pflichtspiele bis zu seiner Verletzung drei Tore und 14 Assists.