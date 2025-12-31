Joao Cancelo galt als einer der besten Rechtsverteidiger Europas, als er im Sommer 2024 überraschend nach Saudi-Arabien wechselte. 25 Millionen Euro bezahlte Al-Hilal für den damals 30-jährigen Portugiesen an Manchester City - wirklich heimisch wurde Cancelo in Saudi-Arabien aber offenbar nicht. Nun könnte eine Rückkehr nach Europa bevorstehen.
"Natürlich träume ich von einer Rückkehr": Einstiger Spieler des FC Bayern hat wohl genug von Saudi-Arabien
Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge hat Inter Mailand Al-Hilal kontaktiert, um die Bedingungen für einen Leihvertrag zu erfragen und die mögliche Struktur des Deals zu erkunden. Auch der FC Barcelona und Juventus Turin haben demnach in den vergangenen 48 Stunden Kontakt aufgenommen, um sich über die Situation von Cancelo zu erkundigen.
Cancelo träumt von Rückkehr nach Europa
"Natürlich träume ich von einer Rückkehr nach Europa. Ich bin immer offen für neue Abenteuer", sagte Cancelo erst im November bei einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft.
Mitte September hatte er sich eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zugezogen und war seitdem ausgefallen. "Ich trainiere wieder seit zwei Wochen und fühle mich jetzt sehr fit", sagte Cancelo damals.
Für Al-Hilal verzeichnete er in 45 Pflichtspiele bis zu seiner Verletzung drei Tore und 14 Assists.
Joao Cancelos Werdegang: Von Benfica nach Saudi-Arabien
Den Durchbruch schaffte Cancelo einst bei Benfica in Lissabon. Nach Stationen beim FC Valencia, Inter Mailand und Juventus Turin landete er 2019 für 65 Millionen Euro bei Manchester City. Im Januar 2023 wechselte er per Leihe zum FC Bayern, eine unglückliche Entscheidung.
Cancelo gewann mit dem FC Bayern zwar den Meistertitel, erlebte insgesamt aber durchwachsene Monate in München und absolvierte lediglich 1295 Pflichtspielminuten. Im Viertelfinale der Champions League scheiterte er mit seinem neuen Klub gegen seinen alten, der am Ende zudem erstmals den Henkelpott gewann. Es folgte eine weitere Leihe zum FC Barcelona, ehe es Cancelo nach Saudi-Arabien zog.
Rückkehr zu Benfica? Joao Cancelo lässt aufhorchen
Cancelo scheint unterdessen immer noch eine emotionale Bindung zu Barca zu pflegen. Im Sommer tauchte er bei einer Trainingseinheit von Al-Hilal sogar in einem Auswärtstrikots seines Ex-Klubs auf. Kurz danach gab es Gerüchte, Barca würde an einer Rückkehr Cancelos arbeiten.
In den vergangenen Wochen wurde er auch mit Manchester United, Aston Villa und der AC Mailand in Verbindung gebracht. Vielleicht zieht es ihm aber auch zu seinem Jugendklub.
"Benfica hat eine sehr wichtige Rolle in meiner Entwicklung als Spieler gespielt", sagte Cancelo. "Mein Wunsch, zu Benfica zurückzukehren, ist nach wie vor groß." Sein Vertrag läuft bis 2027.
Joao Cancelo: Leistungsdaten bei Al-Hilal
- Pflichtspiele: 45
- Tore: 3
- Vorlagen: 14