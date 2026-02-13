Manchester City meldet offenbar Interesse an Rechtsverteidiger Wesley von der AS Rom an. Das berichtet die italienische Zeitung Gazzetta dello Sport.
Für 50 Millionen Euro! Manchester City will sich wohl einen brasilianischen Nationalspieler schnappen
Bezahlt Manchester City 50 Millionen Euro für Wesley?
Demnach würde sich City gerne im Sommer mit Wesley verstärken. Der englische Spitzenklub ist laut Gazzetta bereit, satte 50 Millionen Euro Ablöse an die Roma zu überweisen.
Bei City könnte Wesley als Konkurrent für Matheus Nunes, die aktuelle Stammbesetzung auf der rechten Defensivseite, fungieren. Nunes war 2023 eigentlich als zentraler Mittelfeldspieler aus Wolverhampton nach Manchester gewechselt, im Lauf der vergangenen Saison schulte Trainer Pep Guardiola ihn dann aus Not am Mann zum Rechtsverteidiger um. Seither setzt Guardiola dort auf Nunes, während Eigengewächs Rico Lewis aktuell nur Backup ist.
Wesley wäre mit seiner Dynamik und seiner exzellenten Technik potenziell eine langfristige Top-Lösung für Citys rechte Abwehrseite.
- Getty Images
Wesley kann sowohl rechts als auch links spielen
Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer von Flamengo für 25 Millionen Euro Ablöse nach Rom gewechselt. In Brasilien hatte sich Wesley zuvor stark entwickelt, war bei Flamengo aber kein unangefochtener Stammspieler.
Umso erstaunlicher, wie schnell er in Europas Spitzenfußball Fuß fassen konnte. Bei der Roma, wo er bis 2030 unterschrieben hat, ist er absolut gesetzt und überzeugt unter anderem mit seinem Offensivdrang. Drei Tore sind ihm in 29 Einsätzen für die Giallorossi bisher gelungen, Ende August erzielte er bei seinem Serie-A-Debüt gleich mal das 1:0-Siegtor gegen Bologna.
Allerdings müsste sich Wesley bei einem Wechsel zu City umstellen, da Guardiola dort für gewöhnlich auf eine Viererkette setzt. Bei der Roma spielt er unter Gian Piero Gasperini hingegen als rechter oder linker Schienenspieler einer Fünferkette. Auch die Flexibilität, problemlos sowohl rechts als auch links spielen zu können, macht Wesley interessant.
Wesley will mit Brasilien zur WM
Wesley hatte im März vergangenen Jahres für die brasilianische Nationalmannschaft debütiert. Seither kam er insgesamt auf fünf Länderspiele, zuletzt im November kam er in den Testspielen gegen Senegal (2:0) und Tunesien (1:1) jeweils zum Einsatz.
Wesleys großer Traum ist selbstredend die Teilnahme an der WM im kommenden Sommer. Dabei kann er sich gute Chancen ausrechnen, sein größter Konkurrent um einen Stammplatz auf Brasiliens rechter Abwehrseite dürfte Vanderson von der AS Monaco sein.
- Getty Images
Wesley zu Manchester City? Seine Leistungsdaten bei der Roma
- Einsätze: 29
- Tore: 3
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 4