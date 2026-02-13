Für 50 Millionen Euro! Manchester City will sich wohl einen brasilianischen Nationalspieler schnappen

Demnach würde sich City gerne im Sommer mit Wesley verstärken. Der englische Spitzenklub ist laut Gazzetta bereit, satte 50 Millionen Euro Ablöse an die Roma zu überweisen.

Bei City könnte Wesley als Konkurrent für Matheus Nunes, die aktuelle Stammbesetzung auf der rechten Defensivseite, fungieren. Nunes war 2023 eigentlich als zentraler Mittelfeldspieler aus Wolverhampton nach Manchester gewechselt, im Lauf der vergangenen Saison schulte Trainer Pep Guardiola ihn dann aus Not am Mann zum Rechtsverteidiger um. Seither setzt Guardiola dort auf Nunes, während Eigengewächs Rico Lewis aktuell nur Backup ist.

Wesley wäre mit seiner Dynamik und seiner exzellenten Technik potenziell eine langfristige Top-Lösung für Citys rechte Abwehrseite.