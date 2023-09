Manchester City holt Matheus Nunes als Ersatz für Kevin de Bryune von den Wolverhampton Wanderers

Matheus Nunes heißt der neue offensive Mittelfeldspieler von Manchester City. Dort soll er den verletzten Kevin De Bruyne vertreten.

WAS IST PASSIERT? Matheus Nunes von den Wolverhampton Wanderers wechselt am Deadline-Day zu Manchester City. Der Triple-Sieger verpflichtet den in Brasilien geborenen Mittelfeldspieler wohl für 55 Millionen Euro Ablöse. Das sind wohl zehn Millionen weniger als ursprünglich gefordert. Nunes erhält einen Vertrag bis 2028.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nunes war im Sommer 2022 für 45 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu den Wanderers gewechselt. Dort absolvierte er in der Saison 2022/23 39 Pflichtspiele. Bei Manchester City soll Nunes jetzt den bis Februar verletzten Kevin De Bruyne ersetzen.

WAS WURDE GESAGT? City-Sportdirektor Txiki Begiristain sieht Nunes aber nicht nur als Vertretung. "Er wird uns in dieser Saison, aber auch darüber hinaus helfen. Matheus kann Spieler ausdribbeln, mit seinen Pässen Defensiven öffnen und wird eine frische Dynamik in dieses Team bringen.", wird Begiristain in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nunes ist ein variabler Mittelfeldspieler. Der portugiesische Nationalspieler kann sowohl im Zentrum offensiv und defensiv als auch auch auf den Flügeln eingesetzt werden. In der abgelaufenen Saison kommt der 25-Jährige auf ein Tor und ein Assist.