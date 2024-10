Frauen-EM 2025 Power Ranking: Deutschland, Spanien und England in der Schweiz als Top-Favoriten

2022 kam die DFB-Elf bis ins EM-Finale und unterlag dort England. Nun liegt erneut eine andere Nation knapp vor Deutschland.

2022 wurde Deutschland in einem umkämpften Finale gegen England (1:2 nach Verlängerung) Vize-Europameister. In nur acht Monaten will die DFB-Elf bei der EM 2025 den ersten Titel seit der EM 2013 erringen. Das Team von Trainer Christian Wück hat sich bereits für die Endrunde in der Schweiz qualifiziert - und hat große Hoffnungen.

Die verbleibenden sieben von 16 EM-Teilnehmern werden Anfang Dezember in den Playoffs ermittelt. Deutschland wird währenddessen gegen die Schweiz und Italien testen.

Welche Nationen sind die aktuellen Favoriten auf den EM-Titel der Frauen 2025? Das ist GOALs Ranking der neun bereits qualifizierten Länder.