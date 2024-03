Starker Auftritt in Frankreich! Deutschland startet mit Statement-Sieg ins EM-Jahr

Auf ein Blitztor folgt ein starker Auftritt! Deutschland zeigt sich in Frankreich spielfreudig und schlägt den Vize-Weltmeister.

Mit einem historischen Blitzstart und einer eindrucksvollen Leistung hat die wie entfesselt aufspielende deutsche Fußball-Nationalmannschaft plötzlich EM-Feuer entfacht. Angeführt von Boss Toni Kroos und Rekordschütze Florian Wirtz bestand die radikal umgebaute Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann den schwerstmöglichen Härtetest bei Vize-Weltmeister Frankreich beim 2:0 (1:0)-Erfolg mit Bravour.

Wirtz traf in Lyon 83 Tage vor dem EM-Auftakt gegen Schottland bereits nach acht Sekunden und sorgte damit für das schnellste Länderspieltor der DFB-Geschichte. Kai Havertz (49.) erhöhte 186 Sekunden nach Wiederanpfiff. Nach dem erst dritten Sieg in Frankreich nach 1935 und 2013 soll am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) mit einem Erfolg in Frankfurt/Main gegen den Erzrivalen Niederlande weiteres Selbstvertrauen vor dem Heim-Turnier getankt werden.