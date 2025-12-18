Robin Gosens hat seinen Traum von einer Nominierung für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer noch nicht aufgegeben. Dabei spricht vieles gegen den Linksverteidiger.
Fast alles spricht gegen ihn! DFB-Star träumt dennoch von Nominierung für die WM 2026
Gosens hatte lange keinen Kontakt mehr mit Nagelsmann
"Dieses Ziel ist selbstverständlich da. Auf persönlicher Ebene wäre es das Größte für mich. Solange der Trainer mir nicht signalisiert, dass ich keine Rolle mehr spiele, bleibt der Traum von der WM für mich lebendig", sagte Gosens im Interview mit dem Schweizer Blick.
Der 31-Jährige gehört dem Kader von Julian Nagelsmann allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr an, sein letzter Auftritt für das DFB-Team geht auf den 4. Juni zurück - in der Nations League gegen Portugal. Sein letztes Gespräch mit dem Bundestrainer fand im Sommer statt, erklärte Gosens: "Das ist für mich aber auch fein. Ich bin kein Spieler, der jeden Tag einen Austausch braucht."
- Getty Images Sport
Gosens mit der AC Florenz am Tabellenende
Dennoch gab er sich zuversichtlich. Seine DFB-Karriere sei schon "immer ein Auf und Ab" gewesen. Deshalb wisse Gosens auch, "wie man sich zurückkämpft". Die Situation in seinem Verein erschwert die Erfüllung seines Traums aber nochmal. Die AC Florenz befindet sich in einer tiefen Krise, der zweifellos größten der jüngeren Vereinsgeschichte.
Nach 15 Spieltagen in der Serie A steht die Fiorentina noch ohne Sieg da, sechs Pünktchen sprangen bislang heraus - durch ebenso viele Remis. Zudem stellt Gosens' Mannschaft gemeinsam mit dem FC Turin die schlechteste Defensive der Liga. 26 Gegentore kassierte der italienische Traditionsverein schon. In der Tabelle heißt es deshalb Platz 20.
Gosens verpasste schon die Heim-EM
Anfang November musste deshalb Stefano Pioli seinen Hut nehmen, seit sieben Spielen steht Paolo Vanoli an der Seitenlinie. Und Gosens? Der fehlt seit Wochen mit einer hartnäckigen Oberschenkelzerrung verletzt. In seinen zwölf Saisonspielen gelangen ihm aber immerhin je zwei Tore und Assists.
In der Nationalmannschaft haben auf seiner Position derweil gleich drei andere Spieler die Nase vorn. Zuletzt setzte Nagelsmann auf das Duo David Raum (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt). Als erste Alternative gilt Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart. Schon bei der Heim-EM hatte es Gosens nicht in den Kader geschafft.
Robin Gosens: Seine Leistungsdaten für das DFB-Team
- Spiele: 24
- Tore: 2
- Assists: 6
- Einsatzminuten: 1.331