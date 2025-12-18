Fast alles spricht gegen ihn! DFB-Star träumt dennoch von Nominierung für die WM 2026

"Dieses Ziel ist selbstverständlich da. Auf persönlicher Ebene wäre es das Größte für mich. Solange der Trainer mir nicht signalisiert, dass ich keine Rolle mehr spiele, bleibt der Traum von der WM für mich lebendig", sagte Gosens im Interview mit dem Schweizer Blick.

Der 31-Jährige gehört dem Kader von Julian Nagelsmann allerdings schon seit einiger Zeit nicht mehr an, sein letzter Auftritt für das DFB-Team geht auf den 4. Juni zurück - in der Nations League gegen Portugal. Sein letztes Gespräch mit dem Bundestrainer fand im Sommer statt, erklärte Gosens: "Das ist für mich aber auch fein. Ich bin kein Spieler, der jeden Tag einen Austausch braucht."