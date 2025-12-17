Vom Scudetto-Anwärter zum sieglosen Schlusslicht: Bei der Fiorentina regiert nach dem schlimmsten Absturz in der Geschichte der Serie A das Chaos

Prade stellte sich vor Pioli und übernahm öffentlich die Verantwortung für den schlechtesten Start der Fiorentina in eine Serie-A-Saison seit mehr als 50 Jahren. Ein großes Problem war, dass der teure Neuzugang Roberto Piccoli, den Prade für 25 Millionen Euro Ablöse aus Cagliari geholt hatte, nicht einschlug. "Wenn es jemanden gibt, der uns aus dieser Situation herausholen kann, dann ist es Stefano Pioli", sagte Prade nach der 1:2-Niederlage bei der AC Mailand am 19. Oktober am Mikrofon von DAZN Italia. "Der Rest ist meine Schuld, die Proteste der Fans richten sich gegen mich, und das liegt daran, dass der Verein mir die Verantwortung für die Strategie übertragen hat."

Der Sportdirektor führte aus: "Es gab auch andere Faktoren, die nicht geholfen haben: Unser Stadion ist eine Baustelle und wir können nicht alle unsere Fans dort haben, während wir in drei Wettbewerben spielen. Ich fühle mich schlecht gegenüber den Fans, dem Präsidenten (Rocco Commisso) und dem Trainer. Wenn jemand entlassen werden oder zurücktreten sollte, dann bin ich das."

Am 29. Oktober verletzte sich dann auch noch Gosens im Ligaspiel bei Ex-Klub Inter Mailand. In der 78. Minute wurde der WM-Kandidat ausgewechselt und fehlt seitdem wegen einer Oberschenkelzerrung verletzt. Das Elend muss sich der 31-Jährige aktuell von außen ansehen.

Kurz darauf gab es einen weiteren Knall im Verein: Sportdirektor Prade traf seine Entscheidung. Am 1. November, einen Tag vor dem Kellerduell mit Lecce, schmiss er hin. Doch auch das sorgte (natürlich) nicht für eine Besserung, zumindest nicht sofort. Nach der 0:1-Niederlage gegen Lecce musste dann auch Pioli gehen. Danach soll italienischen Medienberichten zufolge sogar über eine Rückholaktion Palladinos gesprochen worden sein - Direktor Alessandro Ferrari dementierte dies jedenfalls nicht.

Letztlich fiel die Wahl jedoch auf Paolo Vanoli, er soll den Verein nun vor dem Unheil retten. "Ich bin stolz, wieder in Florenz zu sein", sagte der frühere italienische Nationalspieler, "einer Stadt, in der ich bereits gespielt habe und weiß, was es bedeutet, hier zu gewinnen." Doch auch er scheint vergessen zu haben, wie man ein Spiel in der Serie A erfolgreich bestreitet.