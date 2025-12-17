Vom Scudetto-Anwärter zum sieglosen Schlusslicht: Bei der Fiorentina regiert nach dem schlimmsten Absturz in der Geschichte der Serie A das Chaos

Und die schlechten Neuigkeiten reißen einfach nicht ab. Die Umbau-Arbeiten am Artemio Franchi sollen erst 2029 vollständig abgeschlossen werden - und Rechtsverteidiger Dodo wurde nach der Niederlage gegen Sassuolo in den sozialen Medien beleidigt.
"Der Verein hat sich umgehend mit seinen Spielern und den zuständigen Behörden in Verbindung gesetzt, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit unserer Spieler, Mitarbeiter, ihrer Angehörigen und der betroffenen Familien ergriffen werden", heißt es in einer Erklärung. "Die ACF Fiorentina bedankt sich bei den vielen Fans, die nach diesen beschämenden Vorfällen bereits ihre Zuneigung und Unterstützung gezeigt haben, und bekräftigt, dass es im Verein niemals Platz für Einschüchterung, Hass oder Gewalt geben wird."
Einen schlimmeren Absturz erlebte bisher kein anderes Team in der Serie A - 28 Punkte weniger hat Florenz im Vergleich zum 15. Spieltag der vergangenen Saison. Damals stand man mit 34 Zählern punktgleich mit Tabellenführer Atalanta auf Platz zwei - aktuell mit sechs Punkten abgeschlagen auf Rang 20. Einen solchen Fall erlebte laut Opta bisher kein anderes Serie-A-Team.
Das erhöht auch den Druck auf Klubpräsident Commisso. Der in Italien geborene US-Amerikaner erholt sich aktuell von einer Rücken-Operation erholt. Nach Gerüchten um einen Verkauf des Vereins betonte er zuletzt in einem Interview mit La Nazione, dass er die Fiorentina behalten wolle. "Alle Unternehmen durchlaufen schwierige Phasen", sagte Commisso. "Aber die Weitsicht derjenigen, die sie leiten, besteht darin, aus dunklen Momenten zu lernen, damit wir gestärkt daraus hervorgehen können. Ich habe in keinem meiner Unternehmen jemals aufgegeben, und ich werde jetzt sicherlich nicht damit anfangen." Emotional erklärte er: "Wir befinden uns in einer schwierigen Situation und müssen irgendwie da herauskommen. Wir können nicht zulassen, dass die Fiorentina absteigt. Jeder muss sich verantwortlich fühlen, der Verein, die Spieler, alle, die um die Mannschaft herum arbeiten. Aber wir brauchen alle: vor allem unsere Fans. Ich vermisse euch. Bleibt der Mannschaft treu."
Vanoli, Dzeko und der Rest der Mannschaft werden hoffen, dass dieser jüngste Appell nicht auf taube Ohren stößt – der Klub braucht im Moment wirklich jede Hilfe, um nicht kläglich und völlig unerwartet in die Serie B abzusteigen. Den einzigen Lichtblick bietet die Conference League: Am Donnerstag tritt Florenz ab 21 Uhr in Lausanne an, um als Elfter (drei Siege) doch noch den Sprung unter die Top-8 zu machen und das Achtelfinale direkt zu erreichen.