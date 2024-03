Fans der Laziali feiern vor dem CL-Duell mit dem FCB in München - und zeigen sich dabei von ihrer unschönen Seite.

Fans von Lazio Rom haben im Vorfeld des Rückspiels gegen den FC Bayern in der Champions League am Dienstagabend in München für hässliche Szenen gesorgt. Die Tifosi grölten in der bayrischen Landeshauptstadt unter anderem faschistische Kampflieder und zeigten den entsprechenden Gruß.