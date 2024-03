FC Bayern vs. Lazio Rom im TV und LIVE STREAM schauen: Wer zeigt / überträgt die Champions League heute in Österreich?

Heute findet das Spiel FC Bayern vs. Lazio Rom statt. Doch wo läuft die Champions League heute im LIVE STREAM und TV?

In der Champions League 2023/24 stehen die ersten Achtelfinal-Rückspiele auf dem Programm. Hierbei geht am Dienstag das Aufeinandertreffen FC Bayern vs. Lazio Rom über die Bühne. Die Partie findet in der Allianz Arena statt.

Der FC Bayern erlebte im Hinspiel gegen Lazio Rom eine 0:1-Auswärtsniederlage. Die Mannschaft von Thomas Tuchel hatte die Gruppe A mit 16 Zählern und acht Punkten mehr als der FC Kopenhagen abgeschlossen. Gegen den dänischen Hauptstadt-Klub hatte der FCB ein 2:1 und zuhause eine Nullnummer erreicht.

Lazio Rom hatte die Gruppe E als Zweiter beendet. Hierbei hatte die Elf von Maurizio Sarri zehn Zähler und damit vier Punkte weniger als Atlético Madrid geholt. Gegen die Colchoneros hatten die Italiener ein 1:1 vor eigenem Publikum und ein 0:2 in Spanien verzeichnet.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels FC Bayern vs. Lazio Rom in der Champions League.