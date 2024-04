Für das Hinspiel bei Arsenal wurden die Fans des FC Bayern von der UEFA ausgeschlossen. Im Rückspiel gab es eine Reaktion darauf.

Dichter Rauch hing in den ersten Minuten des Viertelfinalrückspiels in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal über dem Rasen der Allianz Arena. Die Anhänger in der Südkurve hatten vor Spielbeginn minutenlang Pyrotechnik und Rauchfackeln abgefackelt.