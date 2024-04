Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Arsenal im LIVE STREAM und TV? Sender, Kommentator, Experte

FC Bayern oder FC Arsenal? Wer zieht ins Halbfinale der Champions League ein? Die Antwort gibt es am Mittwochabend in München.

Rückspiel im Champions-League-Viertelfinale! Der FC Bayern München hat am Mittwochabend (17. April) den FC Arsenal in der Allianz-Arena zu Gast. Los geht es um 21 Uhr.

Nach dem Hinspiel, in dem der FCB in London eine starke Leistung zeigte, ist alles offen. Mit 2:2 trennten sich Bayern und Arsenal vor acht Tagen - wer schafft es nun ins Halbfinale der Königsklasse?

Und wer überträgt das Rückspiel eigentlich? Die Antwortet lautet: DAZN. Der Streamingdienst, der ohnehin den Großteil aller Champions-League-Spiele im Programm hat, zeigt Bayern gegen Arsenal live und exklusiv.

Um DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr zunächst ein Abonnement. Für weitere Informationen dazu klickt einfach auf die Links zu DAZN in diesem Artikel.

Übrigens: Die Vorberichte auf DAZN beginnen schon eine Stunde vor Anpfiff, also um 20 Uhr. Moderatorin Laura Wontorra begrüßt die Zuschauer live aus der Allianz-Arena, für die Expertise sorgt Weltmeister Sami Khedira.

Kommentiert wird das Spiel ab 21 Uhr dann von Marco Hagemann.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. FC Arsenal im LIVE STREAM und TV? Datum, Kommentator, Experte

Spiel FC Bayern München - FC Arsenal Wettbewerb Champions League, Viertelfinale (Rückspiel) Datum Mittwoch, 17. April 2024 Anstoß 21 Uhr Ort Allianz-Arena (München) Kommentator Marco Hagemann Experte Sami Khedira

Der FC Bayern vor dem Rückspiel gegen Arsenal

Sah die Lage vor dem Hinspiel nach dem bitteren 2:3 in Heidenheim noch ziemlich düster aus, geht Bayern in das Rückspiel gegen Arsenal mit einer positiven Grundstimmung.

Hauptverantwortlich dafür ist natürlich die gute Leistung des FCB beim 2:2 im Hinspiel vor rund einer Woche. Einen frühen Rückstand drehten Serge Gnabry und Harry Kane in eine 2:1-Führung, erst in der Schlussphase musste Bayern dann noch den Ausgleich hinnehmen - dennoch ist im Rückspiel nun alles offen.

In der Bundesliga fiel indes das Heimspiel gegen den 1. FC Köln zwischen die beiden Duelle mit Arsenal. Diese Aufgabe meisterte der Rekordmeister letztlich souverän, fuhr einen 2:0-Pflichtsieg ein.

Die Aufstellung des FC Bayern

Wie stellt Thomas Tuchel gegen Arsenal auf? Die Startelf der Bayern reichen wir hier etwa eine Stunde vor Anpfiff nach.

News zum FC Arsenal

Arsenal geht eher mit gedämpfter Atmosphäre in das Rückspiel in München. Als leichter Favorit in das Duell mit dem FCB gegangen, mussten die Gunners im Hinspiel letztlich froh sein, zumindest nicht verloren zu haben.

Und dann folgte am Wochenende der herbe Dämpfer im Premier-League-Titelrennen: Durch die 0:2-Heimniederlage gegen Aston Villa büßte Arsenal die Tabellenführung ein, bei nur zwei Punkten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Manchester City ist aber natürlich längst nichts verloren.

Die Aufstellung von Arsenal

Wen Arsenal-Trainer Mikel Arteta gegen Bayern von Beginn an aufstellt, erfahrt Ihr am Mittwoch gegen 20 Uhr hier.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Arsenal im LIVE STREAM und TV? Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege Bayern 7 Siege Arsenal 4 Unentschieden 3 Bisher letztes Duell Arsenal vs. Bayern 2:2 (9. April 2024, Viertelfinalhinspiel Champions League)

