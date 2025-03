Falsche Position und Schatten der Superstars: "Der talentierteste Spieler in der Mannschaft" sollte Real Madrid verlassen

Rodrygo steht bei Real Madrid stets im Schatten von Mbappé und Vini Jr. Warum dem Brasilianer deshalb ein Neuanfang guttun würde.

Jude Bellingham war der erste, der das aussprach, was die meisten vielleicht nicht wussten: Rodrygo ist der talentierteste Spieler in den Reihen von Real Madrid. Nicht Vinicius Jr., der bei der Wahl zum Ballon d'Or Zweiter wurde. Nicht Luka Modric, der trotz seines hohen Alters (39) immer noch das Mittelfeld kontrolliert wie kein anderer. Nicht Kylian Mbappé, der beste Torschütze in der Geschichte von Paris Saint-Germain. Und auch nicht Bellingham selbst.

"Er ist so unterschätzt. Für mich ist er wahrscheinlich der talentierteste Spieler in der Mannschaft. Was er mit dem Ball anstellen kann! Manchmal albern wir rum und er macht Dinge mit dem Ball und du denkst dir: 'Wie hat er das hingekriegt?' Er spielt mir Knoten in die Beine", sagte Bellingham jüngst.

Der Brasilianer ist ein ungewöhnlicher Spieler, der immer wieder abseits seiner Lieblingsposition eingesetzt wird. Das hindert ihn jedoch nicht daran, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Die meisten Fußballer, die derartige Opfer für die Mannschaft bringen, sind verlässliche Allrounder, die überall eingesetzt werden können. Rodrygo ist jedoch kein James Milner. Rodrygo ist nach allen Maßstäben ein Weltklassetalent. Der Brasilianer ist vor allem an großen Abenden stets zur Stelle. Trotzdem wäre es eine Verschwendung, wenn ein so talentierter Fußballer seine Karriere damit verbringen würde, die Drecksarbeit außerhalb seiner Position zu erledigen. Ein Wechsel könnte das Beste für ihn sein.