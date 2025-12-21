Falls Younes Ebnoutalib nicht kommt: Funkt Eintracht Frankfurt dem FC Barcelona dazwischen?

Doch von vorn. Etta Eyong würde bei der Eintracht nur dann gegebenenfalls konkretes Thema werden, wenn man Wunschstürmer Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg nicht bekommen sollte.

Einem Bericht der Bild zufolge ist sich Frankfurt mit dem Senkrechtstarter aus der 2. Bundesliga mündlich bereits einig geworden. Ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2030 legt Ebnoutalib demnach vor.

Allerdings hat sich zuletzt mit dem VfL Wolfsburg ein weiterer Bundesligist intensiv ins Rennen um den 22-Jährigen eingemischt. Und die Wölfe bieten Elversberg laut Bild zehn Millionen Euro Ablöse, während die Eintracht bisher lediglich eine Sockelablöse in Höhe von fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen und Weiterverkaufsbeteiligung geboten haben soll.