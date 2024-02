Arda Güler bleibt bei Real ein Pechvogel. Am Sonntag verpasste er wegen Luka Modrics Siegtreffer sogar seine Einwechslung.

Arda Güler war am Sonntag bei Real Madrid der Leidtragende des Siegtreffers seines Mannschaftskameraden Luka Modric gegen den FC Sevilla (1:0). Der türkische Mittelfeldspieler stand in der 81. Minute zur Einwechslung bereit, kam dann aber doch nicht in die Partie. Trainer Carlo Ancelotti hatte anschließend wenig Mitgefühl.