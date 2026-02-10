"Extrem enttäuscht": 117-Millionen-Euro-Spieler verkündet Saison-Aus aus dem Krankenhaus

Grealish wechselte 2021 für 117 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City. Dort erfüllte er die mit der hohen Ablösesumme verbundenen hohen Erwartungen nicht.

Im vergangenen Sommer verliehen die Cityzens ihn für die laufende Spielzeit zu Everton. Die Toffees besitzen eine Kaufoption für 60 Millionen Euro - und haben sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob sie diese nutzen wollen. Bei Everton waren die Leistungen Grealishs zuletzt deutlich besser als noch bei Man City.

Wie es für den ehemaligen englischen Nationalspieler weitergeht, darüber konnte auch City-Trainer Pep Guardiola vor der OP nur spekulieren. "Ich glaube, er hat noch ein weiteres Jahr Vertrag bei uns. Wichtig ist erstmal, dass er wieder zurück ist. Nach all dem, wie es gelaufen ist, möchte ihn Manchester City vielleicht zurück, aber genau weiß ich das nicht. Es wird noch viel passieren", vermutete er.