Jack Grealish, von Manchester City an Everton ausgeliehener Offensivspieler, hat mit einem Instagram-Post aus dem Krankenhaus sein Saison-Aus verkündet. Der 30-Jährige hatte einen Ermüdungsbruch im linken Fuß erlitten.
"Extrem enttäuscht": 117-Millionen-Euro-Spieler verkündet Saison-Aus aus dem Krankenhaus
- AFP
Ursprünglich war Everton noch von einer anderen, weniger schweren Verletzung ausgegangen: "Er ist gar nicht mit Beschwerden im Fuß zu uns gekommen. Er hatte einen Tritt in die Wade bekommen und dachte, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Aber dann haben sie auch seinen Fuß untersucht und dabei den Ermüdungsbruch gefunden", berichtete Trainer David Moyes. "Das ist ein Schlag für uns", ergänzte er.
Jack Grealish: "Das ist Fußball"
Grealish selbst zeigte sich auch nach der Diagnose und der Operation niedergeschlagen, auch wenn er auf dem Foto beide Daumen nach oben streckte: "Ich wollte nicht, dass die Saison so für mich endet, aber das ist Fußball. Extrem enttäuscht. Die OP ist erledigt und jetzt konzentriere ich mich darauf, wieder fit zu werden. Ich werde die Jungs bis zum Ende unterstützen und alles tun, damit ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme. Vielen Dank für all Eure Liebe. Das bedeutet mir sehr viel."
- AFP
Everton hat Kaufoption bei Jack Grealish
Grealish wechselte 2021 für 117 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City. Dort erfüllte er die mit der hohen Ablösesumme verbundenen hohen Erwartungen nicht.
Im vergangenen Sommer verliehen die Cityzens ihn für die laufende Spielzeit zu Everton. Die Toffees besitzen eine Kaufoption für 60 Millionen Euro - und haben sich bislang noch nicht dazu geäußert, ob sie diese nutzen wollen. Bei Everton waren die Leistungen Grealishs zuletzt deutlich besser als noch bei Man City.
Wie es für den ehemaligen englischen Nationalspieler weitergeht, darüber konnte auch City-Trainer Pep Guardiola vor der OP nur spekulieren. "Ich glaube, er hat noch ein weiteres Jahr Vertrag bei uns. Wichtig ist erstmal, dass er wieder zurück ist. Nach all dem, wie es gelaufen ist, möchte ihn Manchester City vielleicht zurück, aber genau weiß ich das nicht. Es wird noch viel passieren", vermutete er.
Die Zahlen von Jack Grealish in der Saison 25/26:
- Spiele: 22
- Spielminuten: 1723
- Tore: 2
- Assists: 6