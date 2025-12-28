FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAMAFP
Richard Mills

Kyle Walker und Jack Grealish feierten gemeinsam im Strip-Club, am Spiel ihrer Vereine in der Premier League konnte jetzt nur einer teilnehmen

Die beiden englischen Nationalspieler Jack Grealish und Kyle Walker wurden am vergangenen Wochenende bei einer vorweihnachtlichen Party gesehen. Am Spiel ihrer Klubs FC Everton und FC Burnley konnte einer nicht teilnehmen.

Nach der 0:1-Niederlage von Everton gegen Arsenal am 20. Dezember sollen Jack Grealish und Kyle Walker, die beide von Manchester City an den FC Everton respektive den FC Burnley ausgeliehen sind, in der Hauptstadt eine ausgelassene Nacht verbracht haben. Die beiden sollen an diesem Abend, wie englische Medien übereinstimmend berichteten, eine Rechnung in Höhe von 20.000 Pfund angehäuft haben. Die Partynacht endete in einem Stripclub am Leicester Square. 

Am Samstag dann trafen Grealish und Walker mit ihren Klubs in der Premier League aufeinander. Beim 0:0 stand dann aber nur Walker auf dem Platz. 

  • Leeds United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Evertons Trainer David Moyes erklärte nach dem Spiel, dass Grealish Anfang der Woche noch mit dem Team trainiert habe, aber nun aufgrund einer „Grippe“ nicht beim Unentschieden gegen Burnley dabei gewesen sei.

    Als er nach der Art von Grealishs Erkrankung gefragt wurde, antwortete er: „Ich könnte näher darauf eingehen, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Er hat sich einen kleinen Virus eingefangen, er ist krank. Er hat am Dienstag mit uns trainiert, aber er hat sich einfach nicht so gut gefühlt.“

    • Werbung

    ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Premier League
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Everton crest
Everton
EVE
0