Kyle Walker und Jack Grealish feierten gemeinsam im Strip-Club, am Spiel ihrer Vereine in der Premier League konnte jetzt nur einer teilnehmen

Nach der 0:1-Niederlage von Everton gegen Arsenal am 20. Dezember sollen Jack Grealish und Kyle Walker, die beide von Manchester City an den FC Everton respektive den FC Burnley ausgeliehen sind, in der Hauptstadt eine ausgelassene Nacht verbracht haben. Die beiden sollen an diesem Abend, wie englische Medien übereinstimmend berichteten, eine Rechnung in Höhe von 20.000 Pfund angehäuft haben. Die Partynacht endete in einem Stripclub am Leicester Square.

Am Samstag dann trafen Grealish und Walker mit ihren Klubs in der Premier League aufeinander. Beim 0:0 stand dann aber nur Walker auf dem Platz.