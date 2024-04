Aufatmen bei der Roma: Ex-Frankfurter Evan Ndicka kann die kommende Nacht wieder in seinem Bett verbringen.

Der frühere Frankfurter Evan Ndicka ist einen Tag nach seinem Zusammenbruch während eines Serie-A-Spiels aus dem Krankenhaus der norditalienischen Stadt Udine entlassen worden. Der Abwehrspieler werde sich nun weiteren kardiologischen Untersuchungen in Rom unterziehen, heißt es in einer Erklärung seines Klubs AS Rom.