Sorge um Evan Ndicka: Der Roma-Abwehrspieler brach in Udine zusammen, die Partie wurde nicht fortgesetzt.

Das Spiel zwischen Udinese Calcio und der AS Rom in der Serie A ist am Sonntagabend abgebrochen worden. Roma-Verteidiger Evan Ndicka war in der Schlussphase zusammengesackt und musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.