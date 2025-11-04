Im Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan hat Cristiano Ronaldo bestätigt, dass er inzwischen Milliardär ist. Allerdings nicht erst seit Kurzem, wie vergangene Woche das Medienunternehmen Bloomberg berichtet hatte.
"Es war eine Frage der Zeit": Cristiano Ronaldo verrät, wann er wirklich Milliardär wurde
WS IST PASSIERT?
In dem Bericht wurde der 40-Jährige als erster Fußball-Milliardär der Geschichte bezeichnet. Allerdings erreichte CR7 die Marke bereits mit 39 Jahren, wie er verkündete.
WAS WURDE GESAGT?
Auf die Frage, ob er kürzlich zum Milliardär aufgestiegen sei, sagte der Portugiese lachend: "Das stimmt nicht. Das war schon vor langer Zeit."
Woher er das wisse, fragte Morgan. "Ich kenne ja wohl meine Finanzen. Nicht auf den Cent genau, aber man muss sich ja selbst um seine Sachen kümmern. Das ist normal. Ich habe Menschen um mich herum, die mir auf allen Ebenen helfen, die richtigen Dinge zu tun. (…) Am Ende habe ich die Kontrolle", betonte Ronaldo.
Überrascht von seinem Kontostand war er jedoch nicht. "Ich wusste, das das passieren wird, also war ich vorbereitet. Es war eine Frage der Zeit. Ehrlich? Ich war super glücklich. Es ist wie der Gewinn des Ballon d'Or. Man steckt sich selbst Ziele. Die einen wollen ein Haus oder ein Auto. Und mein Ziel war es, diese Marke zu erreichen. Ich bin nicht von Geld besessen. Es kann dir zwar in vielen Dingen helfen. Aber wenn du eine bestimmte Menge hast, dann ist es nicht mehr wichtig", sagte er und ergänzte: "Ich war super happy, denn das war eines der großen Ziele, die ich abseits vom Fußball im Kopf hatte. Dass ich das mit 39 geschafft habe erfüllt mich mit Stolz."
Angesprochen darauf, dass nur eine ganz kleine Zahl von Sportlern die Milliardengrenze geknackt habe, entgegnete Ronaldo: "Im Fußball bin ich der einzige. Sie können mich auch angeberisch nennen, aber die Zahlen lügen nicht. Und ich werde nicht aufhören, das zu sagen: Wenn man sich die Rekorde im Fußball anschaut, sieht man: Cristiano ist da. Ganz oben auf der Liste." Er fügte an: "Ich kenne mein Potenzial im Fußball und mein Potenzial außerhalb. Daher hat es mich nicht überrascht."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Ronaldo ist der aktuell bestbezahlte Spieler der Erde. Durch seine Vertragsverlängerung bei Saudi-Klub Al-Nassr im Sommer 2025 verdient er Gerüchten zufolge aktuell 572.000 Euro pro Tag erhalten, was etwa vier Millionen Euro pro Woche bzw. über 200 Millionen Euro pro Jahr entspricht. Außerdem wurden ihm verschiedene Vergünstigungen angeboten, um sogenannter "Traumbotschafter" von Saudi-Arabien zu werden. Dies würde seinen Verdienst in den nächsten zwei Jahren auf knapp 577 Millionen Pfund Euro steigern.
Hinzu kam ein Unterschriftsbonus von knapp 29 Millionen Euro. Zudem erhielt er laut der englischen Boulevardzeitung Sun eine 15-prozentige Beteiligung an Al-Nassr. Beim Gewinn des Goldenen Schuhs und der Meisterschaft winke ihm ein Bonus von 4,7 respektive 9,4 Millionen Euro. Ronaldo ist noch bis 2027 an den Wüstenklub gebunden.
WUSSTEST DU DAS?
Mit dem Gewinn der Meisterschaft sieht es derzeit gut aus. Al-Nassr steht nach sieben Spielen mit ebenso vielen Siegen an der Tabellenspitze. In wettbewerbsübergreifend zehn Partien steuerte Ronaldo neun Tore und zwei Assists bei.