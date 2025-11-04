"Es war eine Frage der Zeit": Cristiano Ronaldo verrät, wann er wirklich Milliardär wurde

Auf die Frage, ob er kürzlich zum Milliardär aufgestiegen sei, sagte der Portugiese lachend: "Das stimmt nicht. Das war schon vor langer Zeit."

Woher er das wisse, fragte Morgan. "Ich kenne ja wohl meine Finanzen. Nicht auf den Cent genau, aber man muss sich ja selbst um seine Sachen kümmern. Das ist normal. Ich habe Menschen um mich herum, die mir auf allen Ebenen helfen, die richtigen Dinge zu tun. (…) Am Ende habe ich die Kontrolle", betonte Ronaldo.

Überrascht von seinem Kontostand war er jedoch nicht. "Ich wusste, das das passieren wird, also war ich vorbereitet. Es war eine Frage der Zeit. Ehrlich? Ich war super glücklich. Es ist wie der Gewinn des Ballon d'Or. Man steckt sich selbst Ziele. Die einen wollen ein Haus oder ein Auto. Und mein Ziel war es, diese Marke zu erreichen. Ich bin nicht von Geld besessen. Es kann dir zwar in vielen Dingen helfen. Aber wenn du eine bestimmte Menge hast, dann ist es nicht mehr wichtig", sagte er und ergänzte: "Ich war super happy, denn das war eines der großen Ziele, die ich abseits vom Fußball im Kopf hatte. Dass ich das mit 39 geschafft habe erfüllt mich mit Stolz."

Angesprochen darauf, dass nur eine ganz kleine Zahl von Sportlern die Milliardengrenze geknackt habe, entgegnete Ronaldo: "Im Fußball bin ich der einzige. Sie können mich auch angeberisch nennen, aber die Zahlen lügen nicht. Und ich werde nicht aufhören, das zu sagen: Wenn man sich die Rekorde im Fußball anschaut, sieht man: Cristiano ist da. Ganz oben auf der Liste." Er fügte an: "Ich kenne mein Potenzial im Fußball und mein Potenzial außerhalb. Daher hat es mich nicht überrascht."