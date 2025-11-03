Cristiano Ronaldo hat im Interview mit dem englischen Journalisten Piers Morgan auf eine provokante Frage nach dem Vergleich zu Lionel Messi eine selbstbewusste Antwort gegeben.
"Ist Lionel Messi besser als ich?": Cristiano Ronaldo will bei der Frage aller Fragen "nicht bescheiden sein"
WAS WURDE GESAGT?
"Einige sagen, Messi sei besser als Du. Was denkst Du?", fragt Morgan in dem Gespräch, das in vollem Umfang am Dienstag veröffentlicht wird. Ronaldo stellt daraufhin klar: "Ist Messi besser als ich? Ich stimme dieser Meinung nicht zu. Ich will nicht bescheiden sein."
- AFP
WAS IST DER HINTERGRUND?
Ronaldo und Messi duellierten sich einst jahrelang um den Status als bester Fußballer der Welt. Den Ballon d'Or gewann CR7 fünfmal, während Messi auf acht Auszeichnungen kommt.
Mittlerweile spielen sowohl der Portugiese als auch der Argentinier nicht mehr in Europa. Ronaldo geht für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Messi verlängerte indes kürzlich sein Arbeitspapier bei Inter Miami in den USA bis Ende 2028.
Darauf angesprochen, dass Wayne Rooney, Ronaldos ehemaliger Mitspieler bei Manchester United, Messi besser findet, entgegnete CR7 indes trocken: "Das ist für mich überhaupt kein Problem."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In der laufenden Saison hat Ronaldo in bisher zehn Pflichtspieleinsätzen schon neun Tore erzielt. Mit Al-Nassr steht der 40-Jährige in der Saudi Pro League aktuell auf Platz eins und darf vom Meistertitel träumen.
- Getty/GOAL
WIE GEHT ES WEITER?
Am Samstag ist Ronaldo mit Al-Nassr bei Neom SC zu Gast und will die nächsten drei Punkte holen. Danach geht es dann zur portugiesischen Nationalmannschaft, mit der er in den beiden ausstehenden WM-Qualifikationsspielen in Irland und gegen Armenien das direkte Ticket zur WM 2026 lösen möchte. Die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada wird das letzte große Turnier für CR7.