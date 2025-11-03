"Ist Lionel Messi besser als ich?": Cristiano Ronaldo will bei der Frage aller Fragen "nicht bescheiden sein"

Ronaldo und Messi duellierten sich einst jahrelang um den Status als bester Fußballer der Welt. Den Ballon d'Or gewann CR7 fünfmal, während Messi auf acht Auszeichnungen kommt.

Mittlerweile spielen sowohl der Portugiese als auch der Argentinier nicht mehr in Europa. Ronaldo geht für Al-Nassr in Saudi-Arabien auf Torejagd und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Messi verlängerte indes kürzlich sein Arbeitspapier bei Inter Miami in den USA bis Ende 2028.

Darauf angesprochen, dass Wayne Rooney, Ronaldos ehemaliger Mitspieler bei Manchester United, Messi besser findet, entgegnete CR7 indes trocken: "Das ist für mich überhaupt kein Problem."