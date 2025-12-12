Der VfB Stuttgart will sich dem Vernehmen nach im Winter-Transferfenster im Sturm verstärken. Ein Kandidat soll ein Angreifer von Real Madrid sein, der vor allem im Sommer bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA von sich reden machte.
Es sollen bereits Gespräche stattgefunden haben! Traum-Transfer des VfB Stuttgart angeblich enthüllt
Informationen des Pay-TV-Senders Sky zufolge ist Gonzalo Garcia der Traumkandidat des VfB für die kommenden Transferperioden. Demnach erfülle der Spanier fast alle Kriterien, die die Schwaben hinsichtlich eines neuen Angreifers im Auge haben.
Es gab demnach auch bereits Gespräche. Allerdings scheint ein Transfer "sehr, sehr schwer" zu realisieren sein. Daher werden am Neckar auch andere Optionen geprüft.
Auch Frankfurt soll auf Garcia schielen
Zuletzt hatte die FAZ berichtet, dass der spanische U21-Nationalspieler ein potenzieller Kandidat für einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Winter ist. Am Rande des Auswärtsspiels in der Champions League beim FC Barcelona sollen sich die Vereinsbosse der SGE mit Vertretern Garcias getroffen und erste Gespräche geführt haben.
In der laufenden Saison kam der 21-Jährige bei den Königlichen unter Trainer Xabi Alonso bislang kaum zum Zug. In der spanischen LaLiga und Champions League stand er wettbewerbsübergreifend nur 221 Minuten (bei 14 Einsätzen) auf dem Rasen. Seine Ausbeute: ein Assist.
Garcia wird bei Real Madrid zum Shootingstar der Klub-WM
Dennoch gilt Garcia als große Hoffnung für die Zukunft. Dass er viel Potenzial besitzt, zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss. Wohl auch deshalb machten jüngst Berichte die Runde, wonach Alonso ihn eigentlich nur ungern ziehen lassen wollen würde.
Der Vertrag Garcias bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert, ein permanenter Transfer dürfte für die Frankfurter Eintracht wie für den VfB also ziemlich teuer werden. Denkbar ist bei beiden Klubs hingegen eine Leihe, um die jeweils derzeit personell dünn besetzte Offensive ein wenig zu unterstützen.
Bei der SGE fällt Top-Torschütze Jonathan Burkardt wegen einer schweren Wadenverletzung noch wochenlang aus. Auch Michy Batshuayi muss mit einem Mittelfußbruch lange zuschauen. Damit stehen SGE-Coach Dino Toppmöller einzig noch 26-Millionen-Flop Elye Wahi und Jessic Nangkam für das Sturmzentrum zur Verfügung.
Die Stuttgarter müssen derweil schon seit längerer Zeit auf Ermedin Demirovic verzichten, der seit Anfang Oktober mit einer Fußverletzung ausfällt.
Gonzalo Garcia: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Assists: 1
- Minuten: 221
- Vertrag bei Real Madrid bis: 2030