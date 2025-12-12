Es sollen bereits Gespräche stattgefunden haben! Traum-Transfer des VfB Stuttgart angeblich enthüllt

Dennoch gilt Garcia als große Hoffnung für die Zukunft. Dass er viel Potenzial besitzt, zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss. Wohl auch deshalb machten jüngst Berichte die Runde, wonach Alonso ihn eigentlich nur ungern ziehen lassen wollen würde.

Der Vertrag Garcias bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert, ein permanenter Transfer dürfte für die Frankfurter Eintracht wie für den VfB also ziemlich teuer werden. Denkbar ist bei beiden Klubs hingegen eine Leihe, um die jeweils derzeit personell dünn besetzte Offensive ein wenig zu unterstützen.

Bei der SGE fällt Top-Torschütze Jonathan Burkardt wegen einer schweren Wadenverletzung noch wochenlang aus. Auch Michy Batshuayi muss mit einem Mittelfußbruch lange zuschauen. Damit stehen SGE-Coach Dino Toppmöller einzig noch 26-Millionen-Flop Elye Wahi und Jessic Nangkam für das Sturmzentrum zur Verfügung.

Die Stuttgarter müssen derweil schon seit längerer Zeit auf Ermedin Demirovic verzichten, der seit Anfang Oktober mit einer Fußverletzung ausfällt.

