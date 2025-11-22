Umdenken bei Real Madrid? Xabi Alonso will Transfer-Kandidat nun offenbar doch nicht ziehen lassen

Nach Informationen des Portals E-Noticies haben sich die Verantwortlichen der Königlichen dazu entschlossen, den 21-Jährigen nun doch nicht ziehen zu lassen. Zuvor hatten englische Medien berichtet, dass Garcia mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden sei und deshalb einen Wechsel in die Premier League anstrebe.

Dort gelten laut der Daily MailBrighton & Hove Albion sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs als äußerst interessiert an einer Verpflichtung des Mittelstürmers. Im Gespräch soll ein Leihgeschäft bis zum Saisonende gewesen sein.

Nun folgte scheinbar ein Umdenken. Vor allem Real-Trainer Xabi Alonso habe sich dafür stark gemacht, Garcia im nahenden Winter-Transferfenster im Verein zu halten. Der Angreifer überzeugte jüngst beim Spiel der spanischen U21-Nationalmannschaft gegen Rumänien mit einem Treffer, was Alonso imponiert habe.