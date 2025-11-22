Real Madrid vollzieht in den Planungen mit Offensivtalent Gonzalo Garcia offenbar eine Kehrtwende.
Umdenken bei Real Madrid? Xabi Alonso will Transfer-Kandidat nun offenbar doch nicht ziehen lassen
Alonso von Auftritt bei der spanischen U21 beeindruckt
Nach Informationen des Portals E-Noticies haben sich die Verantwortlichen der Königlichen dazu entschlossen, den 21-Jährigen nun doch nicht ziehen zu lassen. Zuvor hatten englische Medien berichtet, dass Garcia mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden sei und deshalb einen Wechsel in die Premier League anstrebe.
Dort gelten laut der Daily MailBrighton & Hove Albion sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs als äußerst interessiert an einer Verpflichtung des Mittelstürmers. Im Gespräch soll ein Leihgeschäft bis zum Saisonende gewesen sein.
Nun folgte scheinbar ein Umdenken. Vor allem Real-Trainer Xabi Alonso habe sich dafür stark gemacht, Garcia im nahenden Winter-Transferfenster im Verein zu halten. Der Angreifer überzeugte jüngst beim Spiel der spanischen U21-Nationalmannschaft gegen Rumänien mit einem Treffer, was Alonso imponiert habe.
Garcia stand insgesamt nur 108 Minuten auf dem Platz
In der laufenden Saison war Garcia unter Alonso bislang kaum zum Zug gekommen. In der spanischen LaLiga und Champions League stand er wettbewerbsübergreifend nur 108 Minuten (bei neun Einsätzen) auf dem Rasen. Seine Ausbeute: Ein Assist.
Dennoch gilt der 21-Jährige als große Hoffnung für die Zukunft. Dass er das Potenzial zur Weltklasse besitzt, zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss.
Der Vertrag von Garcia bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert.
Gonzalo Garcia: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 9
- Tore: 0
- Assists: 1
- Spielminuten: 108
- Vertrag bei Real Madrid bis: 2030