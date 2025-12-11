Wie die FAZ berichtet, ist der spanische U21-Nationalspieler ein potenzieller Kandidat für einen Wechsel im Winter. Am Rande des Auswärtsspiels in der Champions League beim FC Barcelona sollen die die Vereinsbosse der SGE mit Vertreten Garcias getroffen und erste Gespräche geführt haben.
Bei der Klub-WM erzielten er vier Tore in sechs Spielen! Eintracht Frankfurt angeblich an Top-Talent von Real Madrid interessiert
Garcia kommt unter Alonso kaum zu Einsätzen
In der laufenden Saison kam der 21-Jährige bei den Königlichen unter Trainer Xabi Alonso bislang kaum zum Zug. In der spanischen LaLiga und Champions League stand er wettbewerbsübergreifend nur 221 Minuten (bei 14 Einsätzen) auf dem Rasen. Seine Ausbeute: ein Assist.
Dennoch gilt Garcia als große Hoffnung für die Zukunft. Dass er viel Potenzial besitzt, zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss. Wohl auch deshalb machten jüngst Berichte die Runde, wonach Alonso ihn eigentlich nur ungern ziehen lassen wollen würde.
Der Vertrag Garcias bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert, ein permanenter Transfer dürfte für die Frankfurter Eintracht also ziemlich teuer werden. Denkbar ist hingegen eine Leihe, um die derzeit personell dünn besetzte Offensive ein wenig zu unterstützen.
Auch Sergi Altimira bei Frankfurt auf dem Zettel?
Top-Torschütze Jonathan Burkardt fällt wegen einer schweren Wadenverletzung noch wochenlang aus. Auch Michy Batshuayi muss derzeit zuschauen. Damit stehen SGE-Coach Dino Toppmöller einzig noch 26-Millionen-Flop Elye Wahi und Jessic Nangkam für das Sturmzentrum zur Verfügung.
Neben Garcia bringt die FAZ auch Mittelfeldspieler Sergi Altimira von Betis Sevilla ins Gespräch. Mit diesem seien die Gespräche bereits weit fortgeschritten, angeblich wird über eine vier Millionen Euro teure Leihe mit einer Kaufoption nach der Saison diskutiert. Altimira absolvierte in dieser Saison neun Ligaspiele und erzielte dabei ein Tor. Insgesamt kommt er bislang auf 55 Einsätze in LaLiga.
Als weitere Optionen in der Offensive wurden zuletzt William Osula (22) von Newcastle United sowie Younes Ebnoutalib (22) von Zweitligist SV Elversberg gehandelt. Letzterer will jedoch angeblich nicht im Winter wechseln.
Gonzalo Garcia: Seine Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 14
- Tore: 0
- Assists: 1
- Minuten: 221
- Vertrag bei Real Madrid bis: 2030