Bei der Klub-WM erzielten er vier Tore in sechs Spielen! Eintracht Frankfurt angeblich an Top-Talent von Real Madrid interessiert

In der laufenden Saison kam der 21-Jährige bei den Königlichen unter Trainer Xabi Alonso bislang kaum zum Zug. In der spanischen LaLiga und Champions League stand er wettbewerbsübergreifend nur 221 Minuten (bei 14 Einsätzen) auf dem Rasen. Seine Ausbeute: ein Assist.

Dennoch gilt Garcia als große Hoffnung für die Zukunft. Dass er viel Potenzial besitzt, zeigte er unter anderem während der Klub-WM im Sommer, als er in sechs Spielen vier Tore für die Blancos schoss. Wohl auch deshalb machten jüngst Berichte die Runde, wonach Alonso ihn eigentlich nur ungern ziehen lassen wollen würde.

Der Vertrag Garcias bei den Königlichen wurde erst im zurückliegenden August vorzeitig bis 2030 verlängert, ein permanenter Transfer dürfte für die Frankfurter Eintracht also ziemlich teuer werden. Denkbar ist hingegen eine Leihe, um die derzeit personell dünn besetzte Offensive ein wenig zu unterstützen.