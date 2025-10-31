Operation nach anhaltenden Leistenproblemen? Barca-Star Lamine Yamal trifft offenbar Entscheidung

Für den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Santiago Canizares ist es offensichtlich, dass Yamal noch nicht wieder richtig fit ist. "Das ist nicht der beste Klub, wenn es um die Erholung der Spieler geht. Dort gibt es eine Menge Verletzungen und viele davon sind Rückfälle."

Ähnlich äußerte sich auch Ex-Real-Stürmer Alberto Bueno (37). Er sagte über Yamal: "Ich sehe nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Barca braucht ihn in Topform. Vielleicht sollte er lieber eine Pause einlegen."