Lamine Yamal wird sich offenbar zunächst keiner Operation unterziehen. Das berichtet die spanische Zeitung Sport..
Operation nach anhaltenden Leistenproblemen? Barca-Star Lamine Yamal trifft offenbar Entscheidung
WAS IST PASSIERT?
Demnach habe der 18-Jährige aufgrund seiner anhaltenden Leisten- und Schambeinprobleme Rücksprache mit einem Ärzteteam gehalten und sei zu der Entscheidung gekommen, vorerst keinen operativen Eingriff vornehmen zu wollen.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Seit Wochen schlägt sich Yamal mit einer Verletzung herum, welche er sich Anfang September im Zuge seines Aufenthaltes bei der spanischen Nationalmannschaft zugezogen hatte. Seitdem musste der Offensivspieler immer wieder passen, auch wenn er bei Barcelonas jüngstem Auftritt im Clasico gegen Real Madrid 90 Minuten lang auf dem Platz stand.
WAS WURDE GESAGT?
Für den ehemaligen spanischen Nationaltorhüter Santiago Canizares ist es offensichtlich, dass Yamal noch nicht wieder richtig fit ist. "Das ist nicht der beste Klub, wenn es um die Erholung der Spieler geht. Dort gibt es eine Menge Verletzungen und viele davon sind Rückfälle."
Ähnlich äußerte sich auch Ex-Real-Stürmer Alberto Bueno (37). Er sagte über Yamal: "Ich sehe nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Barca braucht ihn in Topform. Vielleicht sollte er lieber eine Pause einlegen."
WUSSTEST DU?
Generell haben die Katalanen aktuell mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Schlüsselspieler wie Raphinha, ter Stegen, Gavi, Andreas Christensen, Dani Olmo und Joan Garcia fallen im Moment aus, auch Robert Lewandowski stand Cheftrainer Hansi Flick zuletzt nicht zur Verfügung. Anfang der Woche gesellte sich Regisseur Pedri mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel in das katalanische Lazarett.
Am Wochenende tritt Barcelona in LaLiga gegen den FC Elche an. Yamal, der in dieser Saison bei acht Scorerpunkten in acht Spielen steht, dürfte dann ungeachtet seiner Beschwerden erneut in der Startelf stehen.