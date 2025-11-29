Im Abgang des Kolumbianers Richtung München sieht der ehemalige Flügelstürmer einen wesentlichen Faktor für die schwere sportliche Krise der Reds. Bei BestBettingSites gefragt, ob es ein Fehler gewesen sei, Diaz abzugeben, erklärte Wright-Phillips: "Ja. Und das habe ich schon gedacht, als ich zum ersten Mal davon hörte und es noch nicht offiziell war. Ich konnte das nicht verstehen. Es war ein Fehler und noch ein größerer Fehler war es, ihn nicht zu ersetzen."

Nach zähen Verhandlungen wechselte Diaz vor dieser Spielzeit für rund 70 Millionen Euro Ablöse zu den Bayern. Liverpool kaufte zwar für knapp 500 Millionen Euro neue Spieler, ein neuer, klassischer Linksaußen war jedoch nicht dabei.

"Du verlierst einen Flügelstürmer, also ersetze ihn durch einen neuen Flügelstürmer", so der Ansatz von Wright-Phillips. "Aber aus welchem Grund auch immer haben sie sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, nur wenige Liverpool-Fans unterschätzen, welche Bedeutung Diaz für sie hatte. Aber eine Menge anderer Leute haben nicht verstanden, wie wichtig und effizient er hier war, bis er das stattdessen auch bei Bayern gezeigt hat."