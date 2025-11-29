Der ehemalige englische Nationalspieler Shaun Wright-Phillips (44) hat den strauchelnden Premier-League-Meister FC Liverpool wegen des Verkaufs von Luis Diaz (28) an den FC Bayern im Sommer kritisiert.
Es passierte nach dem Verkauf von Luis Diaz an den FC Bayern: PL-Legende nennt den großen Fehler des FC Liverpool
Im Abgang des Kolumbianers Richtung München sieht der ehemalige Flügelstürmer einen wesentlichen Faktor für die schwere sportliche Krise der Reds. Bei BestBettingSites gefragt, ob es ein Fehler gewesen sei, Diaz abzugeben, erklärte Wright-Phillips: "Ja. Und das habe ich schon gedacht, als ich zum ersten Mal davon hörte und es noch nicht offiziell war. Ich konnte das nicht verstehen. Es war ein Fehler und noch ein größerer Fehler war es, ihn nicht zu ersetzen."
Nach zähen Verhandlungen wechselte Diaz vor dieser Spielzeit für rund 70 Millionen Euro Ablöse zu den Bayern. Liverpool kaufte zwar für knapp 500 Millionen Euro neue Spieler, ein neuer, klassischer Linksaußen war jedoch nicht dabei.
"Du verlierst einen Flügelstürmer, also ersetze ihn durch einen neuen Flügelstürmer", so der Ansatz von Wright-Phillips. "Aber aus welchem Grund auch immer haben sie sich entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, nur wenige Liverpool-Fans unterschätzen, welche Bedeutung Diaz für sie hatte. Aber eine Menge anderer Leute haben nicht verstanden, wie wichtig und effizient er hier war, bis er das stattdessen auch bei Bayern gezeigt hat."
FC Liverpool steckt ohne Luis Diaz in einer schweren Krise
Liverpool verpflichtete für die Offensive für jede Menge Geld die Stürmer Alexander Isak (145 Millionen Euro Ablöse) und Hugo Ekitike (95 Millionen) sowie Spielgestalter Florian Wirtz (125 Millionen). Es sei "der größte Fehler" von Trainer Arne Slot gewesen, "dass er seine Herangehensweise nicht so geändert hat, dass Ekitike und Isak zusammen spielen können". Schließlich seien sich die beiden Angreifer "ziemlich ähnlich", so Wright-Phillips.
Generell habe er Bauchschmerzen, wenn er sich die Zusammenstellung des Liverpooler Angriffs anschaue: "Wenn sich einer der beiden Stürmer fallen lässt, ist er dort, wo Wirtz auftaucht. Und für Wirtz hast du das Mittelfeld, mit dem du die Premier League gewonnen hast, auf drastische Weise schon verändert."
Dass Slot noch keine Formation gefunden hat, in der die Stärken all seiner Stars zur Geltung kommen, schlägt sich seit geraumer Zeit in den Ergebnissen nieder: Liverpool hat nach starkem Saisonstart mittlerweile neun der letzten zwölf Spiele verloren und ist in der Tabelle des englischen Oberhauses auf Rang zwölf abgerutscht. Nach dem 1:4 gegen PSV Eindhoven in der Champions League am Dienstag, der dritten Pleite in Folge mit drei Toren Abstand, wird die Kritik am niederländischen Trainer immer lauter.
Wright-Phillips: "glaube nicht, dass es neue Spieler für 400 Millionen Pfund brauchte"
Für Wright-Phillips ist klar: Liverpools Verantwortliche haben im Sommer "zu viele Veränderungen" an ihrem Meisterkader vorgenommen: "Ich glaube nicht, dass es neue Spieler für 400 Millionen Pfund brauchte. Ich glaube nicht, dass es Isak und Ekitike brauchte. Sie hätten auch nur einen davon und stattdessen noch einen Diaz-Ersatz holen können."
Während Diaz mit den Bayern am Samstag gegen den FC St. Pauli die souveräne Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen will, steht Liverpool vor wegweisenden Partien: Die Slot-Elf trifft am Sonntag auf West Ham United, es folgen Duelle mit Sunderland und Leeds. Klublegende Jamie Carragher sagte unter der Woche, dass jede Ausbeute "unter sieben Punkten" aus diesen Spielen dazu führen könnte, das Slot seinen Job los ist.
FC Liverpool in der Premier League: 2024/25 und 2025/26 im Vergleich
2024/25 nach 12 Spieltagen:
- Tabellenplatz: 1
- Punkte: 31
- Siege: 10
- Unentschieden: 1
- Niederlagen: 1
- Torverhältnis: 24:8
2025/26 nach 12 Spieltagen:
- Tabellenplatz: 12
- Punkte: 18
- Siege: 6
- Unentschieden: 0
- Niederlagen: 6
- Torverhältnis: 18:20