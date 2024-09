"Es muss an der Farbe des weißen Trikots liegen, dass man zunimmt": Real Madrids Transfer, den bis heute kaum jemand versteht

Nicht jeder Transfer kann sitzen. Abwer was sich Reals Bosse bei der Verpflichtung Julien Fauberts dachten, versteht auch heute noch kaum jemand.

Es war eine Saison zum Vergessen für Real Madrid. Trotz eines Kaders voller großer Namen endete die Spielzeit 2008/09 in einem totaler Misserfolg, man beendete sie weit hinter dem Meister, der auch noch der FC Barcelona war. In der Champions League und der Copa del Rey schied der Edelklub jeweils früh aus.

In eine Saison, in der also jede Menge Sand im königlichen Getriebe war, passte ziemlich perfekt auch einer der rätselhaftesten Transfers der letzten Jahrzehnte!

Als Real den unspektakulären Außenverteidiger Julien Faubert von West Ham United verpflichten wollte, glaubten sowohl sein Berater als auch der Spieler selbst an einen Scherz. Man kann sich also die Reaktionen der Fußballfans auf dem ganzen Kontinent vorstellen, als der Nationalspieler Frankreichs und von Martinique als Neuzugang im Santiago Bernabéu vorgestellt wurde.

Was folgte, war kein einfacher Flop. Es war ein rätselhaftes und lustiges Debakel, zu dem auch versehentlich geschwänzte Trainingseinheiten und ein angebliches Einschlafen auf der Bank gehörten.