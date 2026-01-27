Es liegt offenbar an einem Spieler aus Frankreich: Geht für den BVB bei Aaron Anselmino doch noch ein überraschendes Türchen auf?

Ohne die in vielen Leihgeschäften üblichen Klauseln von Chelsea hätte die Borussia wohl kaum eine Chance gehabt, Anselmino zu verpflichten. Laut Informationen von Sky war vereinbart, dass die Klausel erlischt, sobald der Innenverteidiger bis Ende Dezember 1000 Pflichtspielminuten für den BVB erreicht hätte.

Trotz überzeugender Auftritte kam Anselmino in seinen zehn Einsätzen nur auf 565 Minuten, da Verletzungen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machten. Spiele im Januar, darunter gegen Union Berlin und Tottenham, wurden nicht mehr berücksichtigt.

Die Option wäre regulär am 25. Januar, also nur wenige Tage vor Ende der Transferperiode, ausgelaufen. Dass Chelsea die Klausel so spät noch aktivieren konnte, ist ungewöhnlich. Anselmino selbst deutete laut Sky intern schon vor dem Spiel gegen Gladbach am 19. Dezember seinen bevorstehenden Abschied an. Die Dortmunder Führung hatte somit ausreichend Vorwarnung, rechnete aber bis zuletzt fest mit seinem Verbleib, da aus London keine klaren Signale kamen.