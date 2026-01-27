Seit Sommer 2025 stand Aaron Anselmino auf Leihbasis bei Borussia Dortmund unter Vertrag und absolvierte für die Schwarz-Gelben insgesamt zehn Pflichtspiele. Am Montag zog der FC Chelsea den 20-jährigen Innenverteidiger überraschend zurück nach London - ein Schritt, der beim BVB offenbar für heftige Irritationen sorgt. Laut einem Bericht der Bild soll Anselminos Rückkehr den BVB intern "erschüttert" haben. Es herrsche "große Verwunderung".
Es liegt offenbar an einem Spieler aus Frankreich: Geht für den BVB bei Aaron Anselmino doch noch ein überraschendes Türchen auf?
Frühere Transfers zwischen den beiden Vereinen hatten oft reibungslos funktioniert, doch nun scheint das Verhältnis angespannt: Die Verantwortlichen im Ruhrgebiet sollen über die Entscheidung der Blues "stinksauer“ sein.
Obwohl die Londoner vertraglich alles korrekt handhabten, bringt die vorzeitige Rückkehr des Argentiniers den BVB in eine schwierige Lage. Laut Bild wurden die Dortmunder erst kurzfristig über das Ende der Leihe informiert, sodass kaum Zeit bleibt, um adäquaten Ersatz zu finden.
Anselmino soll bevorstehenden Abschied angedeutet haben
Ohne die in vielen Leihgeschäften üblichen Klauseln von Chelsea hätte die Borussia wohl kaum eine Chance gehabt, Anselmino zu verpflichten. Laut Informationen von Sky war vereinbart, dass die Klausel erlischt, sobald der Innenverteidiger bis Ende Dezember 1000 Pflichtspielminuten für den BVB erreicht hätte.
Trotz überzeugender Auftritte kam Anselmino in seinen zehn Einsätzen nur auf 565 Minuten, da Verletzungen immer wieder einen Strich durch die Rechnung machten. Spiele im Januar, darunter gegen Union Berlin und Tottenham, wurden nicht mehr berücksichtigt.
Die Option wäre regulär am 25. Januar, also nur wenige Tage vor Ende der Transferperiode, ausgelaufen. Dass Chelsea die Klausel so spät noch aktivieren konnte, ist ungewöhnlich. Anselmino selbst deutete laut Sky intern schon vor dem Spiel gegen Gladbach am 19. Dezember seinen bevorstehenden Abschied an. Die Dortmunder Führung hatte somit ausreichend Vorwarnung, rechnete aber bis zuletzt fest mit seinem Verbleib, da aus London keine klaren Signale kamen.
Causa Jacquet: Geht doch noch was für den BVB?
In Dortmund hegt man dennoch noch minimale Hoffnungen. Branchenkreise spekulieren, dass Chelseas Rückholung auch eine strategische Komponente hat, um Druck auf Stade Rennes auszuüben. Dort spielt Jeremy Jacquet, den Chelsea im Winter verpflichten möchte, Rennes ihn jedoch nicht ziehen lassen will.
Durch Anselminos Rückkehr könnte Chelsea den Druck mindern und möglicherweise den Preis für Jacquet senken. Sollte Chelsea letztlich doch noch Jacquet oder einen anderen Spieler verpflichten, könnte sich für Anselmino in Dortmund ein unerwartetes Fenster öffnen.
Aaron Anselmino in der Saison 25/26 für den BVB
- Spiele: 10
- Tore: 1
- Assists: 1
- Spielminuten: 585