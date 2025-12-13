"Es ist überall in den sozialen Medien zu lesen": 200-Millionen-Euro-Mann reagiert auf Transfergerüchte um den FC Barcelona

In einem Interview mit der spanischen Marca sagte Alvarez, er sei sich der Spekulationen bewusst. "Schauen Sie, das stört mich nicht. Ich versuche, nicht zu viel darauf zu achten, aber ich weiß, was gesagt wird. Es ist überall in den sozialen Medien zu lesen."

Der Argentinier führte aus: "Ich denke, es ist mehr das, was online gesagt wird, als das, was tatsächlich passiert. Ich konzentriere mich sehr auf diese Saison, auf das, was mit Atletico Madrid vor mir liegt. Also versuche ich, das auszublenden und mich auf mich selbst zu konzentrieren, darauf, mich als Spieler weiterzuentwickeln und zu gewinnen."