Wie spanische Sport sowie die Mundo Deportivo übereinstimmend berichten, sei das Interesse der Katalanen am 25-jährigen Angreifer mittlerweile abgekühlt. Statt dem Argentinier sollen nun andere Optionen verstärkt in den Fokus rücken.
Nachfolger für Robert Lewandowski: FC Barcelona nimmt angeblich Abstand von Transfer von 200-Millionen-Euro-Mann
Atletico fordert für Alvarez wohl außerordentliche Summe
Alvarez galt eigentlich als Wunschkandidat der Barca-Verantwortlichen auf den Platz im Sturmzentrum. Dort ist in der laufenden Spielzeit noch Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski die erste Wahl, mit seinen nun 37 Jahren befindet sich der Pole allerdings im Spätherbst seiner Karriere. Außerdem endet sein Vertrag im kommenden Sommer, eine Verlängerung ist derzeit nicht abzusehen.
Hauptgrund für das abgekühlte Interesse Barcelonas an Alvarez soll in erster Linie die außerordentliche Ablösesumme sein, die man bei einer Verpflichtung auf den Tisch legen müsste. Der 25-Jährige hat bei Atletico noch ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Die Madrilenen sollen deshalb rund 200 Millionen Euro fordern.
Hat Barca auch Bayerns Harry Kane im Visier?
Nach dem Aufeinandertreffen zwischen Barca und Atletico am vergangenen Dienstag (3:1) ließ sich FCB-Sportdirektor Deco diesbezüglich nicht in die Karten schauen: "Ich werde nicht über Julian Alvarez sprechen. Er spielt für eine andere Mannschaft, und wenn wir über ihn sprechen, werden die anderen Mannschaften wütend."
Neben Alvarez wurden in den vergangenen Wochen Bayerns Harry Kane, Victor Osimhen von Galatasaray, Serhou Guirassy von Borussia Dortmund und Karl Etta Eyong von UD Levante als mögliche weitere Kandidaten genannt.
Vor allem Letzterer würde für die finanziell klammen Katalanen eine kostengünstige Option darstellen. Etta Eyong, der beim FC Villarreal unter Vertrag steht, kann im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von fünf Millionen Euro wechseln.
Julian Alvarez bei Atletico Madrid: Zahlen und Fakten
- Im Verein seit: 12. August 2024
- Vertrag bis: 30. Juni 2030
- Spiele: 76
- Tore: 39
- Assists: 12