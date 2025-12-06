Nachfolger für Robert Lewandowski: FC Barcelona nimmt angeblich Abstand von Transfer von 200-Millionen-Euro-Mann

Alvarez galt eigentlich als Wunschkandidat der Barca-Verantwortlichen auf den Platz im Sturmzentrum. Dort ist in der laufenden Spielzeit noch Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski die erste Wahl, mit seinen nun 37 Jahren befindet sich der Pole allerdings im Spätherbst seiner Karriere. Außerdem endet sein Vertrag im kommenden Sommer, eine Verlängerung ist derzeit nicht abzusehen.

Hauptgrund für das abgekühlte Interesse Barcelonas an Alvarez soll in erster Linie die außerordentliche Ablösesumme sein, die man bei einer Verpflichtung auf den Tisch legen müsste. Der 25-Jährige hat bei Atletico noch ein bis 2030 gültiges Arbeitspapier, eine Ausstiegsklausel gibt es nicht. Die Madrilenen sollen deshalb rund 200 Millionen Euro fordern.