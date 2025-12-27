"Es ist noch sehr früh": Berater von Star des FC Bayern München äußert sich zu Planungen

Jackson selbst erklärte, sich in München äußerst wohl zu fühlen. Nach dem 5:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Pafos Anfang Oktober sagte er: "Ich fühle mich wie zu Hause. Alle haben mich super aufgenommen. Es sind tolle Leute hier. Ich bin sehr glücklich - und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Ähnliche Töne hatte auch bereits sein Berater-Team angeschlagen, das dem FCB sogar eine direkte Kaufempfehlung ausstellte: "Normalerweise, mit dem Potenzial, das er hat, glaube ich nicht, dass sie ein Problem haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen. Wenn er in dieser Saison überzeugt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Preises auf dem Stürmermarkt, bei dem er meiner Meinung nach 65 Millionen Euro wert ist, kaufen. Auch hier geht es darum, wie Jackson sich einfügt und performt", meinte Barat damals.