Vor einigen Wochen wurde berichtet, dass der FC Bayern München anscheinend dazu tendiert, Leihspieler Nicolas Jackson über den kommenden Sommer hinaus im Klub zu halten. Der FC Chelsea, Stammverein des Angreifers, soll dazu allerdings auch eine klare Haltung haben. Jetzt spricht Jacksons Berater über das weitere Vorgehen.
"Es ist noch sehr früh": Berater von Star des FC Bayern München äußert sich zu Planungen
Bei Transfer-Experte Fabrizio Romano sagte Ali Barat hinsichtlich der Zukunft Jacksons: "Ich denke, die Saison ist noch sehr jung. Nico hat den Afrika-Cup, er hat eine lange Saison mit Bayern vor sich, er hat die Champions League vor sich. Daher denke ich, dass es noch sehr früh ist, diese Frage zu beantworten."
Der Berater führte aus: "Nico und ich werden uns am Ende der Saison zusammensetzen, alle Optionen prüfen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen."
Bleibt Jackson beim FC Bayern?
Der FC Bayern besitzt bei Jackson eine 65 Millionen Euro schwere Kaufpflicht, die laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei 40 Startelfeinsätzen greift. Die FCB-Bosse sollen sich jedoch völlig unabhängig davon einen Verbleib Jacksons vorstellen können. Heißt: Selbst wenn der Senegalese die geforderte Marke nicht erreichen sollte, was mittlerweile praktisch ausgeschlossen ist, ist ein fester Transfer im Sommer 2026 vorstellbar. Dabei könnten die Bayern entweder direkt die 65 Millionen Euro an die Blues überweisen oder alternativ in erneute Verhandlungen eintreten.
Informationen des Portals The Athletic zufolge schließen die Blues allerdings "kategorisch" aus, die Summe der in Jacksons Leihvertrag mit dem Rekordmeister vereinbarten Kaufoption zu reduzieren. Derzeit ist der 24-jährige Angreifer lediglich für eine Saison ausgeliehen.
Jackson fühlt sich in München pudelwohl
Jackson selbst erklärte, sich in München äußerst wohl zu fühlen. Nach dem 5:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Pafos Anfang Oktober sagte er: "Ich fühle mich wie zu Hause. Alle haben mich super aufgenommen. Es sind tolle Leute hier. Ich bin sehr glücklich - und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."
Ähnliche Töne hatte auch bereits sein Berater-Team angeschlagen, das dem FCB sogar eine direkte Kaufempfehlung ausstellte: "Normalerweise, mit dem Potenzial, das er hat, glaube ich nicht, dass sie ein Problem haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen. Wenn er in dieser Saison überzeugt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Preises auf dem Stürmermarkt, bei dem er meiner Meinung nach 65 Millionen Euro wert ist, kaufen. Auch hier geht es darum, wie Jackson sich einfügt und performt", meinte Barat damals.
Bayern hat mit Entscheidung wohl noch viel Zeit
Einem Bild-Berichts zufolge hätten die Münchner ohnehin noch genügend Zeit für eine Entscheidung. Erst am 15. Mai, also am Tag vor dem letzten Bundesliga-Spieltag, müsste der Rekordmeister endgültig wissen, ob er Jackson zu den verhandelten Konditionen behalten möchte.
Sollte es tatsächlich dazu kommen, sind auch bereits die Vertragsmodalitäten geklärt: Jackson hatte bei seinem Wechsel dem Vernehmen nach bereits einem Fünfjahresvertrag zugestimmt.
Bislang kommt Jackson für Bayern auf 18 Spiele und sechs Torbeteiligungen.
Nicolas Jackson: Statistiken beim FC Bayern
- Pflichtspiele: 18
- Tore: 5
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 542