Zuletzt wurde berichtet, dass der FC Bayern München scheinbar dazu tendiert, Leihspieler Nicolas Jackson über den kommenden Sommer hinaus im Klub zu halten. Der FC Chelsea, Stammverein des Angreifers, hat dazu offenbar aber auch eine klare Haltung.
Es wird keinen Preisnachlass geben! Der FC Bayern München muss wohl eine harte Transfer-Nuss knacken
Chelsea will Bayern bei Jackson wohl nicht entgegenkommen
Informationen des Portals The Athletic zufolge schließen die Blues "kategorisch" aus, die Summe der in Jacksons Leihvertrag mit dem Rekordmeister vereinbarten Kaufoption zu reduzieren. Derzeit ist der 24-jährige Angreifer lediglich für eine Saison ausgeliehen.
Zwar besitzt der FC Bayern eine 65 Millionen Euro schwere Kaufpflicht, die laut Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach bei 40 Startelfeinsätzen greift, die FCB-Bosse sollen sich jedoch völlig unabhängig davon einen Verbleib Jacksons vorstellen können. Heißt: Selbst wenn der Senegalese die geforderte Marke nicht erreichen sollte, was mittlerweile praktisch ausgeschlossen ist, ist ein fester Transfer im Sommer 2026 vorstellbar. Dabei könnten die Bayern entweder direkt die 65 Millionen Euro an die Blues überweisen oder alternativ in erneute Verhandlungen eintreten.
- AFP
Jackson fühlt sich in München äußerst wohl
Jackson selbst erklärte unlängst, sich in München äußerst wohl zu fühlen. Nach dem 5:1-Sieg in der Champions League gegen den FC Pafos vor einigen Wochen sagte er: "Ich fühle mich wie zu Hause. Alle haben mich super aufgenommen. Es sind tolle Leute hier. Ich bin sehr glücklich - und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."
Ähnliche Töne hatte auch sein Berater-Team angeschlagen, das dem FCB sogar eine direkte Kaufempfehlung ausstellte: "Normalerweise, mit dem Potenzial, das er hat, glaube ich nicht, dass sie ein Problem haben werden, die 65 Millionen Euro am Ende des Sommers zu zahlen. Wenn er in dieser Saison überzeugt, sollten sie ihn angesichts des aktuellen Preises auf dem Stürmermarkt, bei dem er meiner Meinung nach 65 Millionen Euro wert ist, kaufen. Auch hier geht es darum, wie Jackson sich einfügt und performt", meinte Jacksons Agent Ali Barat.
Jackson-Entscheidung muss bis zum 15. Mai fallen
Eines Bild-Berichts zufolge hätten die Münchner ohnehin noch genügend Zeit für eine Entscheidung. Erst am 15. Mai, also am Tag vor dem letzten Bundesliga-Spieltag, müsste der Rekordmeister endgültig wissen, ob er Jackson zu den verhandelten Konditionen behalten möchte.
Sollte es tatsächlich dazu kommen, sind auch bereits die Vertragsmodalitäten geklärt. Jackson hatte bei seinem Wechsel dem Vernehmen nach bereits einem Fünfjahresvertrag zugestimmt.
Bislang kommt Jackson für Bayern auf 15 Spiele und sechs Torbeteiligungen. Das bedeutet, er braucht durchschnittlich nur 77 Minuten für einen Scorerpunkt. Allerdings stand er erst fünfmal in der Startelf.
Jackson: Statistiken beim FC Bayern
- Pflichtspiele: 15
- Tore: 5
- Vorlagen: 1
- Einsatzminuten: 464