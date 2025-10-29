Vinicius Junior denkt offenbar intensiv über einen Abschied von Real Madrid nach. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sei das Tischtuch zu Trainer Xabi Alonso nach dem Vorfall beim Clasico endgültig zerschnitten.
"Es gibt kein Zurück mehr": Vinicius Junior will wegen Zoff mit Xabi Alonso bei Real Madrid angeblich nur noch weg!
WAS IST PASSIERT?
"Es gibt kein Zurück mehr", heißt es in dem Bericht. Der Verein habe zwar mit allen Mitteln versuch, die Wogen zu glätten. Aber: "Das Verhältnis ist nicht mehr zu retten." Demnach fühle sich Vinicius von Alonso "ignoriert, verachtet und abgewertet", während Kylian Mbappe seiner Ansicht nach einen deutlich höheren Stellenwert bei den Königlichen genießen würde.
Daher liebäugele der Brasilianer mit einem Wechsel zu PSG. Die französische Hauptstadt würde ihn derzeit mehr reizen als die Premier League oder ein Engagement in Saudi-Arabien. Ausschlaggebend sei der Spielstil unter Trainer Luis Enrique - und dessen Umgang mit dem Starensemble in Paris, der anders als bei Real vor keiner Konfrontation mit seinen besten Spielern zurückschrecken würde.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Für Vinicius kommt nach Informationen der Sport nur ein Verbleib infrage, sollte Alonso spästens nach der laufenden Saison seinen Hut nehmen müssen. The Athletic hatte jüngst berichtet, dass der Spanier innerhalb der Mannschaft kritisch gesehen werde. Unter anderem mache er im Vergleich zu seinem Vorgänger Xabi Alonso einen "distanzierten" und "unnahbaren" Eindruck.
Obwohl es für Real unter Alonso sportlich keineswegs schlecht läuft und die Madrilenen auch im Clasico gegen den FC Barcelona die Oberhand behielten (2:1), wurde die schlechte Stimmung auch öffentlich schon hier und da sichtbar. Der Wutausbruch von Vinicius nach dessen Auswechslung gegen Barca ist dafür offenbar sinnbildlich, nachdem er zunächst in Richtung Kabine gestürmt war und dabei mit einem Abschied gedroht hatte.
WAS WURDE GESAGT?
Am Mittwoch entschuldigte sich Vinicius in einem Statement über seine sozialen Kanäle für sein Verhalten. Schon im Training soll er sich bereits persönlich reumütig gezeigt haben, auf diesem Wege wolle er aber noch einmal Stellung beziehen. "Manchmal überkommt mich meine Leidenschaft, weil ich immer gewinnen und meiner Mannschaft helfen möchte. Mein Ehrgeiz beruht auf meiner Liebe zu diesem Verein und allem, wofür er steht", sagte der 25-Jährige und kündigte an, "wie ich es seit dem ersten Tag getan habe", weiterhin für das Wohl von Real kämpfen zu wollen.
Auch Alonso schlug nach dem Clasico versöhnliche Töne an. "Es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten in den Mannschaften und wir müssen sie verstehen", sagte er: "Zu unserem großartigen Spiel hat auch Vini beigetragen."
WIE GEHT ES WEITER?
Für Vinicius, Alonso und Real geht es derweil am Samstag weiter, wenn es zum Heimspiel gegen den FC Valencia kommt. Am darauffolgenden Dienstag steht dann in der Champions League der Kracher beim FC Liverpool an.