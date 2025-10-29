"Es gibt kein Zurück mehr": Vinicius Junior will wegen Zoff mit Xabi Alonso bei Real Madrid angeblich nur noch weg!

"Es gibt kein Zurück mehr", heißt es in dem Bericht. Der Verein habe zwar mit allen Mitteln versuch, die Wogen zu glätten. Aber: "Das Verhältnis ist nicht mehr zu retten." Demnach fühle sich Vinicius von Alonso "ignoriert, verachtet und abgewertet", während Kylian Mbappe seiner Ansicht nach einen deutlich höheren Stellenwert bei den Königlichen genießen würde.

Daher liebäugele der Brasilianer mit einem Wechsel zu PSG. Die französische Hauptstadt würde ihn derzeit mehr reizen als die Premier League oder ein Engagement in Saudi-Arabien. Ausschlaggebend sei der Spielstil unter Trainer Luis Enrique - und dessen Umgang mit dem Starensemble in Paris, der anders als bei Real vor keiner Konfrontation mit seinen besten Spielern zurückschrecken würde.