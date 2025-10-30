Es geht um Luis Diaz vom FC Bayern: Witwe von Diogo Jota erinnert an Gänsehautmoment beim FC Liverpool

Am Mittwoch (29. Oktober) teilte Cardoso in ihrer Instagram-Story einen Post ihres verstorbenen Ehemannes, der auf den Tag genau zwei Jahre zurücklag. Damals hatte Jota bei einem 3:0-Sieg Liverpools gegen Nottingham Forest bei seinem Führungstor Luis Diaz' Trikot mit der Nummer 7 hochgehalten. Das entsprechende Bild dazu versah er mit seiner Anteilnahme und machte Diaz Mut.

Der Hintergrund: Kurz zuvor waren seinerzeit, im Oktober 2023, Diaz' Eltern in Kolumbien von einer Rebellentruppe entführt worden. Glücklicherweise kam wenig später zunächst Diaz' Mutter Cilenis frei und einige Tage danach wurde auch sein Vater Luis Manuel befreit.