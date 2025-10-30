Rute Cardoso, die Witwe des im Juli 2025 verstorbenen Liverpool-Profis Diogo Jota, hat an eine rührende Aktion Ende Oktober 2023 erinnert.
Es geht um Luis Diaz vom FC Bayern: Witwe von Diogo Jota erinnert an Gänsehautmoment beim FC Liverpool
WAS IST PASSIERT?
Am Mittwoch (29. Oktober) teilte Cardoso in ihrer Instagram-Story einen Post ihres verstorbenen Ehemannes, der auf den Tag genau zwei Jahre zurücklag. Damals hatte Jota bei einem 3:0-Sieg Liverpools gegen Nottingham Forest bei seinem Führungstor Luis Diaz' Trikot mit der Nummer 7 hochgehalten. Das entsprechende Bild dazu versah er mit seiner Anteilnahme und machte Diaz Mut.
Der Hintergrund: Kurz zuvor waren seinerzeit, im Oktober 2023, Diaz' Eltern in Kolumbien von einer Rebellentruppe entführt worden. Glücklicherweise kam wenig später zunächst Diaz' Mutter Cilenis frei und einige Tage danach wurde auch sein Vater Luis Manuel befreit.
- Getty
WAS WURDE GESAGT?
"Vor zwei Jahren", schrieb Jotas Witwe nun zu ihrem erinnernden Post und markierte dabei die Profile von Diaz und dessen Ehefrau Gera Ponce. Der heutige Bayern-Star selbst hatte bei jenem Spiel gegen Nottingham angesichts der schrecklichen Ereignisse nicht im Kader gestanden, erfuhr von Mitspielern und Verein großen Beistand.
Jota war Anfang Juli bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen, bei dem auch sein Bruder Andre Silva verstarb. Jota hinterließ neben seiner Ehefrau auch drei Kinder.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Jota und Diaz waren 73-mal gemeinsam für Liverpool auf dem Platz gestanden. Der Kolumbianer verließ die Reds im vergangenen Sommer nach dreieinhalb Jahren und wechselte für 70 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern. In München, wo ihm ein guter Start gelungen ist, hat Diaz bis 2029 unterschrieben.