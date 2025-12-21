Ersetzt er sogar einen Weltmeister? Für Barcelonas Marc-Andre ter Stegen tun sich offenbar überraschende neue Wechseloptionen auf

Neben Girona nennt die Mundo Deportivo indes mit Aston Villa noch eine weitere überraschende neue Option für ter Stegen. Dort ist zwar eigentlich der argentinische Weltmeister Emiliano Martinez die Nummer 1, der hatte zuletzt aber mit Rückenproblemen zu kämpfen und soll außerdem keinen allzu guten Draht zu Villa-Trainer Unai Emery haben. Daher könnte der Tabellendritte der Premier League möglicherweise bei ter Stegen anklopfen.

Der 44-malige deutsche Nationalspieler steht bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Mundo Deportivo sind neben Girona und Villa aktuell auch Vereine aus Saudi-Arabien und der Türkei an ter Stegen interessiert. Mit Galatasaray war er beispielsweise schon im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht worden. Auch dem FC Bologna oder Ajax Amsterdam wurde Interesse an ter Stegen nachgesagt.

Indes spielt auch der finanzielle Aspekt in ter Stegens Zukunftsplanungen natürlich eine Rolle. Dabei gilt zu bedenken: Viele der interessierten Vereine könnten sein aktuell von Barcelona gezahltes Bruttogehalt in Höhe von rund neun Millionen Euro pro Jahr nicht einmal annähernd stemmen.