Ersetzt er sogar einen Weltmeister? Für Barcelonas Marc-Andre ter Stegen tun sich offenbar überraschende neue Wechseloptionen auf
FC Girona soll bei Marc-Andre ter Stegen anklopfen
Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtet, könnte sich der FC Girona um ter Stegen bemühen. Attraktiv wäre das für den 33-Jährigen vor allem wegen der räumlichen Nähe, schließlich liegt Girona nur rund eine Autostunde von Barcelona entfernt.
Ter Stegen hatte zwar jüngst im Pokalspiel bei Drittligist Guadalajara nach langer verletzungsbedingter Zwangspause sein Comeback für Barca gefeiert. Nummer 1 bleibt allerdings Sommerneuzugang Joan Garcia. Auch Wojciech Szczesny ist in der Torhüter-Hierarchie bei den Katalanen eigentlich vor ter Stegen eingeplant.
- Getty Images Sport
Für Stammplatz bei der WM müsste Marc-Andre ter Stegen Barca verlassen
Für ter Stegen ergibt sich damit seit Monaten eine Zwickmühle. Dem Vernehmen nach fühlt er sich beim spanischen Meister weiterhin sehr wohl - will er bei der WM im kommenden Sommer Deutschlands Nummer 1 sein und endlich mal bei einem großen Turnier spielen, muss er Barca aber im Januar verlassen, um regelmäßige Spielpraxis zu erhalten. Ohne diese hat er keine Chance auf einen Platz im DFB-Tor, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits klar kommunizierte.
Bei Girona könnte derweil ein Kaderplatz im Tor frei werden, weil der eigentlich bis Saisonende von Fenerbahce ausgeliehene kroatische Nationalkeeper Dominik Livakovic einen vorzeitigen Abschied anstreben soll. Beim Abstiegskandidaten aus LaLiga, der bereits eine Anfrage eingereicht haben soll, müsste sich ter Stegen dann mit Paulo Gazzaniga um die Rolle als Nummer 1 streiten.
Auch Aston Villa soll an ter Stegen interessiert sein
Neben Girona nennt die Mundo Deportivo indes mit Aston Villa noch eine weitere überraschende neue Option für ter Stegen. Dort ist zwar eigentlich der argentinische Weltmeister Emiliano Martinez die Nummer 1, der hatte zuletzt aber mit Rückenproblemen zu kämpfen und soll außerdem keinen allzu guten Draht zu Villa-Trainer Unai Emery haben. Daher könnte der Tabellendritte der Premier League möglicherweise bei ter Stegen anklopfen.
Der 44-malige deutsche Nationalspieler steht bei Barca noch bis 2028 unter Vertrag. Laut Mundo Deportivo sind neben Girona und Villa aktuell auch Vereine aus Saudi-Arabien und der Türkei an ter Stegen interessiert. Mit Galatasaray war er beispielsweise schon im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht worden. Auch dem FC Bologna oder Ajax Amsterdam wurde Interesse an ter Stegen nachgesagt.
Indes spielt auch der finanzielle Aspekt in ter Stegens Zukunftsplanungen natürlich eine Rolle. Dabei gilt zu bedenken: Viele der interessierten Vereine könnten sein aktuell von Barcelona gezahltes Bruttogehalt in Höhe von rund neun Millionen Euro pro Jahr nicht einmal annähernd stemmen.
- AFP
Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona
- Im Verein seit: 2014
- Vertrag bis: 30. Juni 2028
- Einsätze: 423
- Titel: Champions-League-Sieger (2015), Klub-Weltmeister (2016), Spanischer Meister (2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025), Spanischer Pokalsieger (2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2025)