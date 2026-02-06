Nach Informationen der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport haben die Turiner den Nationalspieler der 'Squadra Azzurra' als ihren Wunschtransfer für die kommende Sommer-Periode auserkoren.
Für 100 Millionen Euro? Topklub erklärt PL-Star offenbar zu Wunschtransfer
Tonali steht derzeit noch beim englischen Klub Newcastle United unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2028 datiert ist. Entsprechend der Laufzeit von noch mehr als zwei Jahren müsste Juventus tief in die Tasche greifen, um die Magpies von einem Deal zu überzeugen - dem Vernehmen nach ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro im Gespräch.
Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist beim Klub von Nationalspieler Nick Woltemade unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend bereits 36-mal auf dem Platz, wobei ihm fünf Assists (kein Tor) gelangen.
Sandro Tonali nach Wettskandal von der FIFA suspendiert
Tonali schloss sich den Magpies im Sommer 2023 an. Für großes mediales Aufsehen sorgten seine Verwicklungen in einen Wettskandal, für die er vom Weltverband FIFA eine zehnmonatige Sperre zwischen Oktober 2023 und August 2024 aufgebrummt bekam.
Dem Italiener hatte damals zugegeben, unter anderem auf Spiele seines früheren Klubs AC Mailand gewettet zu haben. Neben seiner Suspendierung musste er sich einer sechsmonatigen Therapie zur Bekämpfung seiner Spielsucht unterziehen. Sein Comeback feierte er erst im zurückliegenden August.
Sandro Tonali: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 36
- Tore: 0
- Assists: 5
- Spielminuten: 2.643