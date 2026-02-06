Für 100 Millionen Euro? Topklub erklärt PL-Star offenbar zu Wunschtransfer

Tonali steht derzeit noch beim englischen Klub Newcastle United unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier noch bis zum 30. Juni 2028 datiert ist. Entsprechend der Laufzeit von noch mehr als zwei Jahren müsste Juventus tief in die Tasche greifen, um die Magpies von einem Deal zu überzeugen - dem Vernehmen nach ist eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro im Gespräch.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler ist beim Klub von Nationalspieler Nick Woltemade unumstrittener Stammspieler. In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend bereits 36-mal auf dem Platz, wobei ihm fünf Assists (kein Tor) gelangen.