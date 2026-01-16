Er würde den Verein "am liebsten schon bald verlassen": Ein Star des BVB will offenbar nicht mehr in Dortmund sein

Laut Bild liegen Adeyemi allerdings (noch) keine Offerten vor. Manchester United und Inter Mailand sollen lose Kontakt aufgenommen haben.

Diese Entwicklung widerspricht der Darstellung von vergangener Woche. Da hatte die Sport Bild berichtet, dass Adeyemis neuer Berater Jorge Mendes wieder in Kontakt mit den BVB-Verantwortlichen stünde.

Trotz der zahlreichen Skandale rund um Adeyemi sollen neue Gespräche angesetzt worden sein. Bereits im Oktober hatte die Sport Bild geschrieben, dass der BVB bereit sei, für Adeyemi "an die finanzielle Schmerzgrenze" zu gehen und ihm ein Angebot vorliege. "Wir wollen langfristig mit Karim arbeiten, daran setzen wir alles", erklärte BVB-Sportchef Lars Ricken zuletzt.