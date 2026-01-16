Noch vor wenigen Tagen hieß es, Borussia Dortmund möchte weiterhin unbedingt vorzeitig mit Karim Adeyemi verlängern, obwohl sich der Angreifer zuletzt mehrere Aussetzer geleistet hatte. Doch will das der 23-Jährige überhaupt selbst? Anscheinend nicht, wie ein neuer Bericht enthüllt.
Er würde den Verein "am liebsten schon bald verlassen": Ein Star des BVB will offenbar nicht mehr in Dortmund sein
Informationen der Bild zufolge würde Adeyemi den BVB "am liebsten schon bald verlassen, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", wie es heißt. Zudem wiederholt der Bericht, was die Boulevardzeitung bereits vor einem Monat geschrieben hatte: Adeyemis Frau, die Rapperin Loredana, liebäugelt angeblich mit einem Umzug in eine europäische Metropole. "Der Wunsch nach Veränderung ist da", heißt es weiter.
- Getty
Adeyemi liegen wohl keine Angebote vor
Laut Bild liegen Adeyemi allerdings (noch) keine Offerten vor. Manchester United und Inter Mailand sollen lose Kontakt aufgenommen haben.
Diese Entwicklung widerspricht der Darstellung von vergangener Woche. Da hatte die Sport Bild berichtet, dass Adeyemis neuer Berater Jorge Mendes wieder in Kontakt mit den BVB-Verantwortlichen stünde.
Trotz der zahlreichen Skandale rund um Adeyemi sollen neue Gespräche angesetzt worden sein. Bereits im Oktober hatte die Sport Bild geschrieben, dass der BVB bereit sei, für Adeyemi "an die finanzielle Schmerzgrenze" zu gehen und ihm ein Angebot vorliege. "Wir wollen langfristig mit Karim arbeiten, daran setzen wir alles", erklärte BVB-Sportchef Lars Ricken zuletzt.
Adeyemi schrieb mehrfach negative Schlagzeilen
Der Flügelspieler sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für negative Schlagzeilen. Beginnend mit der "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt und für juristischen Ärger sorgte, bis hin zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro nach seinem wutentbrannten Abgang bei der Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Sebastian Kehl konnte ihn damals gerade noch stoppen. Schon im Oktober hatte Adeyemi nach seiner Auswechslung mit einem Flaschenwurf für Aufsehen gesorgt.Im Zuge dessen hatte es auch Wechselgerüchte gegeben. Angeblich wurde Adeyemi sogar ein Preisschild verpasst, wonach er den Verein bei einem Angebot von mindestens 60 Millionen Euro verlassen könnte.
Zuletzt hat Adeyemi nach dem 3:0-Sieg von Dortmund gegen Werder Bremen offenbar vor allen anderen den Kabinentrakt und gar fluchtartig das Stadion verlassen. Laut Bild ist der der deutsche Nationalspieler bereits um 22.44 Uhr abgedüst, rund 20 Minuten nach Spielende. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Teamkollegen noch mit Interviews beschäftigt oder betraten die Umkleide gerade erst. Eine Viertelstunde nach Adeyemi seien dann weitere BVB-Akteure aus der Kabine gekommen.
- Getty
Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi in dieser Saison
- Spiele: 24
- Tore: 6
- Assists: 3