Nach dem 3:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen hat Karim Adeyemi offenbar vor allen anderen den Kabinentrakt und gar fluchtartig das Stadion verlassen. Das berichtet die Bild.
Drohen ihm nun erneut Konsequenzen? Karim Adeyemi sorgt mit einer Aktion beim BVB wohl für weitere Irritationen
Demnach sei der der deutsche Nationalspieler bereits um 22.44 Uhr abgedüst, rund 20 Minuten nach Spielende. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Teamkollegen noch mit Interviews beschäftigt oder betraten die Umkleide gerade erst. Eine Viertelstunde nach Adeyemi seien dann weitere BVB-Akteure aus der Kabine gekommen.
Adeyemis schnelle Kabinenflucht ist womöglich mit dessen Bankplatz zu Spielbeginn zu begründen. Trainer Niko Kovac hatte den Angreifer erst in der 84. Minute für Fabio Silva auf den Rasen geschickt. Schon beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt hatten andere den Vorzug bekommen, als immerhin noch 14 Einsatzminuten heraussprangen.
- Getty
Adeyemi ist beim BVB ins Hintertreffen geraten
Dabei gehört Adeyemi mit neun Torbeteiligungen zu den besten BVB-Angreifern in dieser Saison. Doch bei Kovac ist er nun offenbar zunächst einmal ins Hintertreffen geraten.
Kurz vor der Winterpause hatte er sich gegen Gladbach nach seiner Auswechslung derart daneben benommen, dass er mit einer Geldstrafe bedacht wurde. Zuvor geriet er durch die Bestellung einer "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt, sogar in die Schusslinie der Justiz. Im Oktober sorgte er zudem mit einem Flaschenwurf für Aufsehen - ebenfalls, nachdem er ausgewechselt worden war.
BVB will mit Adeyemi verlängern
Obendrein läuft Adeyemis Vertrag im Sommer 2027 aus. Ins letzte Vertragsjahr will der BVB vermutlich nur ungern gehen, weshalb der 23-Jährige unter besonderer Beobachtung steht.
Wie die Sport Bild unlängst berichtete, seien bereits neue Gespräche angesetzt worden. Angeblich mit dem Ziel, Adeyemis Arbeitspapier zu verlängern.
Dafür würden die Dortmunder sogar "an die finanzielle Schmerzgrenze" gehen, hieß es in dem Bericht. Weitere negative Schlagzeilen dürften wiederum nicht förderlich für Adeyemis Zukunft sein.
- Getty
Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi in dieser Saison
- Spiele: 24
- Tore: 6
- Assists: 3