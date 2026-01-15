Drohen ihm nun erneut Konsequenzen? Karim Adeyemi sorgt mit einer Aktion beim BVB wohl für weitere Irritationen

Demnach sei der der deutsche Nationalspieler bereits um 22.44 Uhr abgedüst, rund 20 Minuten nach Spielende. Zu diesem Zeitpunkt waren seine Teamkollegen noch mit Interviews beschäftigt oder betraten die Umkleide gerade erst. Eine Viertelstunde nach Adeyemi seien dann weitere BVB-Akteure aus der Kabine gekommen.

Adeyemis schnelle Kabinenflucht ist womöglich mit dessen Bankplatz zu Spielbeginn zu begründen. Trainer Niko Kovac hatte den Angreifer erst in der 84. Minute für Fabio Silva auf den Rasen geschickt. Schon beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt hatten andere den Vorzug bekommen, als immerhin noch 14 Einsatzminuten heraussprangen.