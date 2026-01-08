Nachdem die Gespräche zuletzt auf Eis gelegt waren, gibt es nun offenbar wieder Bewegung. Wie die Sport Bild berichtet, steht Adeyemis neuer Berater Jorge Mendes wieder in Kontakt mit den BVB-Verantwortlichen. Zuvor war der 60-Jährige längere Zeit für die Dortmunder nicht erreichbar.
Wird er sogar zum Topverdiener? BVB plant offenbar eine spektakuläre Vertragsverlängerung
Neue Gespräche über Adeyemis Zukunft angesetzt
Trotz der zahlreichen Skandale rund um Adeyemi sollen neue Gespräche angesetzt worden sein. Bereits im Oktober hatte die Sport Bild geschrieben, dass der BVB bereit sei, für Adeyemi "an die finanzielle Schmerzgrenze" zu gehen und ihm ein Angebot vorliege.
Der Flügelspieler sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für negative Schlagzeilen. Beginnend mit der "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt und für juristischen Ärger sorgte, bis hin zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro nach seinem wutentbrannten Abgang bei der Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Sebastian Kehl konnte ihn damals gerade noch stoppen. Schon im Oktober hatte Adeyemi nach seiner Auswechslung mit einem Flaschenwurf für Aufsehen gesorgt.
- Getty
Adeyemi gehört zu den Leistungsträgern beim BVB
Im Zuge dessen hatte es auch Wechselgerüchte gegeben. Angeblich wurde Adeyemi sogar ein Preisschild verpasst, wonach er den Verein bei einem Angebot von mindestens 60 Millionen Euro verlassen könnte.
Trotz seiner Ausraster gehört Adeyemi zu den wichtigsten Spielern in Dortmund. In dieser Saison kommt der 21-Jährige auf neun Scorerpunkte in 22 Partien. Sein Vertrag läuft noch bis 2027.
Die Leistungsdaten von Karim Adeyemi in dieser Saison
- Spiele: 22
- Tore: 6
- Assists: 3