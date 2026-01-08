Wird er sogar zum Topverdiener? BVB plant offenbar eine spektakuläre Vertragsverlängerung

Trotz der zahlreichen Skandale rund um Adeyemi sollen neue Gespräche angesetzt worden sein. Bereits im Oktober hatte die Sport Bild geschrieben, dass der BVB bereit sei, für Adeyemi "an die finanzielle Schmerzgrenze" zu gehen und ihm ein Angebot vorliege.

Der Flügelspieler sorgte in den vergangenen Monaten mehrfach für negative Schlagzeilen. Beginnend mit der "Mystery Box", die illegale Waffen enthielt und für juristischen Ärger sorgte, bis hin zu einer Geldstrafe von 90.000 Euro nach seinem wutentbrannten Abgang bei der Auswechslung gegen Borussia Mönchengladbach. Sportdirektor Sebastian Kehl konnte ihn damals gerade noch stoppen. Schon im Oktober hatte Adeyemi nach seiner Auswechslung mit einem Flaschenwurf für Aufsehen gesorgt.