Scott McTominay hat Antonio Conte, seinem Trainer bei der SSC Neapel, offenbar die Verpflichtung seines ehemaligen Mitspieler Kobbie Mainoo von Manchester United empfohlen.
"Er weiß alles über ihn": Scott McTominay will Napoli-Trainer Antonio Conte wohl davon überzeugen, einen Ex-Mitspieler aus dem Reservisten-Dasein bei Manchester United zu befreien
- Getty Images Sport
Scott McTominay schwärmte Napoli-Trainer Antonio Conte wohl von Kobbie Mainoo vor
"Scott war bei Conte und hat ihm dazu geraten, Kobbie zu holen", verriet eine Quelle aus dem Umfeld McTominays der Sun. Er habe seinem Coach "alles über Mainoos Stärken erzählt und ihm erklärt, was für ein außergewöhnlicher Spieler er ist. Er weiß alles über ihn aus der gemeinsamen Zeit bei United und ist überzeugt davon, dass Mainoo eine großartige Ergänzung für Napolis Kader wäre - ob nun als Leihspieler oder feste Neuverpflichtung", so die Quelle weiter. Mainoo würde dem italienischen Meister "einen Boost verleihen".
Kobbie Mainoo ist bei Manchester United unzufrieden
McTominay hatte 28-mal gemeinsam mit Mainoo in Uniteds Mittelfeld auf dem Platz gestanden, ehe er im Sommer 2024 nach Neapel wechselte. Für die Partenopei spielte er eine überragende erste Saison und hatte großen Anteil am Gewinn des Scudetto. Nun sieht er im Mittelfeld offenbar Bedarf für frisches Blut in Form seines ehemaligen Teamkameraden.
Mainoo steht bei United indes noch bis 2027 unter Vertrag, hat unter Trainer Ruben Amorim mittlerweile aber einen sehr schweren Stand. Der 20-Jährige, der als eines der größten Mittelfeldtalente Englands gilt, stand in der laufenden Premier-League-Saison noch kein einziges Mal in der Startelf der Red Devils. Wettbewerbsübergreifend kam er erst auf 228 Einsatzminuten, verteilt auf acht Partien. Amorim wurde derweil mitunter schon für seinen Umgang mit Eigengewächs Mainoo kritisiert.
- AFP
Kobbie Mainoo: Abschied von Manchester United gilt als wahrscheinlich
Sollte sich Mainoos schwierige Situation in Manchester nicht verbessern, gilt ein Abgang im anstehenden Wintertransferfenster als wahrscheinlich. Auch, weil er sich unbedingt noch für einen Platz in Englands Kader für die WM im kommenden Sommer empfehlen will, wofür er natürlich deutlich mehr Einsatzzeit benötigt als zuletzt. Seit Septmeber 2024 war der hochveranlagte Mittelfeldmann nicht mehr für die Three Lions nominiert worden, bis dato hat er zehn Länderspiele absolviert.
Unter den Interessenten für Mainoo soll sich tatsächlich Napoli befinden, auch der FC Bayern wurde schon mit dem Youngster in Verbindung gebracht. Bereits vergangenen Sommer soll Mainoo angesichts seiner Situation bei United über einen Wechsel nachgedacht haben.
- Getty Images Sport
Kobbie Mainoo will noch auf den WM-Zug aufspringen: Seine bisherigen Länderspiele für England
- 23. März 2024: Testspiel gegen Brasilien (0:1)
- 26. März 2024: Testspiel gegen Belgien (2:2)
- 7. Juni 2024: Testspiel gegen Island (0:1)
- 16. Juni 2024: EM-Gruppenspiel gegen Serbien (1:0)
- 25. Juni 2024: EM-Gruppenspiel gegen Slowenien (0:0)
- 30. Juni 2024: EM-Achtelfinale gegen die Slowakei (2:1 n.V.)
- 6. Juli 2024: EM-Viertelfinale gegen die Schweiz (6:4 n.E.)
- 10. Juli 2024: EM-Halbfinale gegen die Niederlande (2:1)
- 14. Juli 2024: EM-Finale gegen Spanien (1:2)
- 7. September 2024: Nations-League-Spiel gegen Irland (2:0)