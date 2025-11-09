"Er weiß alles über ihn": Scott McTominay will Napoli-Trainer Antonio Conte wohl davon überzeugen, einen Ex-Mitspieler aus dem Reservisten-Dasein bei Manchester United zu befreien

McTominay hatte 28-mal gemeinsam mit Mainoo in Uniteds Mittelfeld auf dem Platz gestanden, ehe er im Sommer 2024 nach Neapel wechselte. Für die Partenopei spielte er eine überragende erste Saison und hatte großen Anteil am Gewinn des Scudetto. Nun sieht er im Mittelfeld offenbar Bedarf für frisches Blut in Form seines ehemaligen Teamkameraden.

Mainoo steht bei United indes noch bis 2027 unter Vertrag, hat unter Trainer Ruben Amorim mittlerweile aber einen sehr schweren Stand. Der 20-Jährige, der als eines der größten Mittelfeldtalente Englands gilt, stand in der laufenden Premier-League-Saison noch kein einziges Mal in der Startelf der Red Devils. Wettbewerbsübergreifend kam er erst auf 228 Einsatzminuten, verteilt auf acht Partien. Amorim wurde derweil mitunter schon für seinen Umgang mit Eigengewächs Mainoo kritisiert.