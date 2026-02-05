Er wechselte mit 18 zum FC Barcelona: Galatasaray setzt ein ehemaliges Supertalent vor die Tür

2021 sicherte sich dann der große FC Barcelona die Dienste des damals 18-jährigen offensiven Mittelfeldspielers. Bei den Katalanen kam Demir dann auch schnell zu ersten Einsätzen, stand vereinzelt sogar in Barcas Startelf. Für den nachhaltigen Durchbruch reichte es allerdings nicht, nach nur einem halben Jahr in Barcelona kehrte Demir schon wieder zu Rapid zurück.

Wiederum ein halbes Jahr später folgte der Wechsel zu Galatasaray, in der Türkei wurde Demir mit großen Hoffnungen empfangen. Doch er konnte sich zu keinem Zeitpunkt etablieren, auch eine Leihe zum Schweizer Spitzenklub FC Basel in der Saison 2023/24 verlief nicht wie erhofft.

Danach saß Demir in den vergangenen eineinhalb Jahren bei Galatasaray fast durchgehend auf der Bank, spielte nur sporadisch. Bereits im Januar war über eine vorzeitige Trennung spekuliert worden, der Vertrag des 22-jährigen Österreichers wäre am Saisonende ohnehin ausgelaufen.

Nun kann sich Demir schon einige Monate vorher einen neuen Verein suchen. Gerüchte gab es zuletzt über eine Rückkehr zu Rapid Wien, aber auch ein Verbleib in der Türkei scheint möglich. Genclerbirligi und Göztepe sollen Interesse an Demir haben.