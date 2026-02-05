Galatasaray hat den Vertrag des ehemaligen Supertalents Yusuf Demir vorzeitig aufgelöst. Das gab der türkische Meister am Mittwochabend offiziell bekannt.
Er wechselte mit 18 zum FC Barcelona: Galatasaray setzt ein ehemaliges Supertalent vor die Tür
Yusuf Demir sorgte einst bei Rapid Wien für Furore
Demir hatte bei Galatasaray schon seit seiner Ankunft im Sommer 2022 kaum eine Rolle gespielt. In den dreieinhalb Jahren, in denen er in Istanbul unter Vertrag stand, kamen lediglich 26 Einsätze (zwei Tore) zusammen. Zuletzt ging Demirs Einsatzzeit dann gegen Null, in der laufenden Saison hatte er lediglich einen Jokereinsatz in der Süper Lig und bestritt zwei Spiele im türkischen Pokal.
Demir stammt aus dem Nachwuchs von Rapid Wien und erarbeitete sich dort einst den Ruf als eines der größten Talente Europas. Schon mit 16 debütierte er für die erste Mannschaft des österreichischen Topklubs, zudem feierte er mit 17 seine Länderspielpremiere für Österreich.
- Getty
Yusuf Demir stand sogar in der Startelf des FC Barcelona
2021 sicherte sich dann der große FC Barcelona die Dienste des damals 18-jährigen offensiven Mittelfeldspielers. Bei den Katalanen kam Demir dann auch schnell zu ersten Einsätzen, stand vereinzelt sogar in Barcas Startelf. Für den nachhaltigen Durchbruch reichte es allerdings nicht, nach nur einem halben Jahr in Barcelona kehrte Demir schon wieder zu Rapid zurück.
Wiederum ein halbes Jahr später folgte der Wechsel zu Galatasaray, in der Türkei wurde Demir mit großen Hoffnungen empfangen. Doch er konnte sich zu keinem Zeitpunkt etablieren, auch eine Leihe zum Schweizer Spitzenklub FC Basel in der Saison 2023/24 verlief nicht wie erhofft.
Danach saß Demir in den vergangenen eineinhalb Jahren bei Galatasaray fast durchgehend auf der Bank, spielte nur sporadisch. Bereits im Januar war über eine vorzeitige Trennung spekuliert worden, der Vertrag des 22-jährigen Österreichers wäre am Saisonende ohnehin ausgelaufen.
Nun kann sich Demir schon einige Monate vorher einen neuen Verein suchen. Gerüchte gab es zuletzt über eine Rückkehr zu Rapid Wien, aber auch ein Verbleib in der Türkei scheint möglich. Genclerbirligi und Göztepe sollen Interesse an Demir haben.
Galatasaray verpflichtet Talent aus Portugal
Fast zeitgleich mit Demirs Abgang verkündete Galatasaray derweil auch einen weiteren Winterneuzugang. Mittelfeldspieler Renato Nhaga wechselt für 6,5 Millionen Euro Ablöse vom portugiesischen Erstligisten Casa Pia nach Istanbul. Der 18-Jährige ist Nationalspieler von Guinea-Bissau und soll die Optionen im Mittelfeldzentrum erweitern.
Mit Noa Lang und Yaser Asprilla hatte Galatasaray in diesem Winter schon zuvor zwei neue Spieler verpflichtet. Weitere könnten folgen, da das Transferfenster in der Türkei noch bis Freitagabend geöffnet ist.
Yusuf Demir: Seine Einsätze für Galatasaray in dieser Saison
- 22. November 2025: 28 Minuten im Süper-Lig-Spiel gegen Genclerbirligi (3:2)
- 18. Dezember 2025: 7 Minuten im Pokalspiel gegen Basaksehir (1:0)
- 13. Januar 2026: 90 Minuten im Pokalspiel bei Fethiyespor (2:1)