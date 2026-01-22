Galatasaray steht wohl kurz davor, den offensiven Mittelfeldspieler Noa Lang vom italienischen Meister SSC Neapel in die Türkei zu holen.
Er spielte schon mal für einen großen Rivalen: Galatasaray holt wohl Mittelfeldspieler von Meister einer Topliga
Galatasaray sichert sich offenbar auch Kaufoption für Noa Lang
Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, haben sich die beiden Vereine auf ein Leihgeschäft bis Saisonende geeinigt. Dafür soll Galatasaray eine Gebühr in Höhe von zwei Millionen Euro zahlen, außerdem wurde eine Kaufoption vereinbart. Diese besagt, dass der türkische Meister Lang im Sommer für 30 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten könnte.
Sollte es zu einem festen Transfer nach Istanbul kommen, würde Lang dort laut Romano ein höheres Gehalt beziehen als derzeit in Neapel. Langs Verletzung, die er sich im Champions-League-Spiel mit Napoli gegen den FC Kopenhagen am Dienstag zugezogen hat, ist dem Vernehmen nach nicht sonderlich ernst und steht einem Wechsel daher nicht im Weg.
Noa Lang wurde bei Napoli bisher nicht glücklich
Lang war erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven zu Napoli gewechselt. Beim Spitzenklub aus der Serie A fand sich der niederländische Nationalspieler bis dato jedoch nicht zurecht.
Zwar bekam er immer wieder Startelfeinsätze, einen Stammplatz konnte er sich bis dato jedoch nicht erarbeiten. Nur selten überzeugte Lang, kam in bisher 27 Einsätzen für die Italiener nur auf zwei Assists und ein Tor. Im Oktober hatte Lang zudem zwischen den Zeilen Kritik an Napolis Trainer Antonio Conte geäußert: "Ich sage lieber nichts über meine Situation, ich muss mir ein bisschen auf die Zunge beißen. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um zu spielen, aber ich habe keine andere Wahl, als es zu akzeptieren, weil ich hier einen Vertrag unterschrieben habe", sagte der 26-Jährige seinerzeit bei Ziggo Sport.
Noa Lang spielte in der Jugend bei Besiktas
Bei Galatasaray soll Lang künftig in der Offensive unter anderem mit Leroy Sane und Victor Osimhen wirbeln. Für den Niederländer ist Istanbul keine unbekannte Stadt, als Kind verbrachte er bereits eine kurze Zeit in der türkischen Metropole.
Als Lang zehn Jahre alt war, wechselte sein Stiefvater, der frühere marokkanische Nationalspieler Nourdin Boukhari, zum ebenfalls in Istanbul ansässigen türkischen Erstligisten Kasimpasa. Ein Jahr lang blieb er dort, in dieser Zeit kickte Lang in der Jugend von Galatasarays Stadtrivale Besiktas. Den Sprung zum Profi schaffte er später dann bei Ajax Amsterdam, landete über Club Brügge und Eindhoven schließlich bei Napoli.
Noa Lang vor Wechsel zu Galatasaray: Seine Zahlen bei Napoli
- Einsätze: 27
- Tore: 1
- Assists: 2