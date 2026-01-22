Er spielte schon mal für einen großen Rivalen: Galatasaray holt wohl Mittelfeldspieler von Meister einer Topliga

Lang war erst im vergangenen Sommer für 25 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven zu Napoli gewechselt. Beim Spitzenklub aus der Serie A fand sich der niederländische Nationalspieler bis dato jedoch nicht zurecht.

Zwar bekam er immer wieder Startelfeinsätze, einen Stammplatz konnte er sich bis dato jedoch nicht erarbeiten. Nur selten überzeugte Lang, kam in bisher 27 Einsätzen für die Italiener nur auf zwei Assists und ein Tor. Im Oktober hatte Lang zudem zwischen den Zeilen Kritik an Napolis Trainer Antonio Conte geäußert: "Ich sage lieber nichts über meine Situation, ich muss mir ein bisschen auf die Zunge beißen. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll, um zu spielen, aber ich habe keine andere Wahl, als es zu akzeptieren, weil ich hier einen Vertrag unterschrieben habe", sagte der 26-Jährige seinerzeit bei Ziggo Sport.